Αύγουστος 29th, 2017 by Σταματίνα

Το τσάι είναι τόσο ευεργετικό για τον οργανισμό μας όσο και χρήσιμο για πολλούς σκοπούς. Ένας από αυτούς είναι και ο καθαρισμός του σπιτιού!



Το μαύρο τσάι περιέχει ταννικό οξύ. Ουσία που στην περίπτωσή μας βοηθάει ώστε να ξεθαμπώσουν, να καθαρίσουν και να αναζωογονηθούν τα ξύλινα πατώματα. Προσοχή, όχι τα laminate, τα κλασσικά ξύλινα πατώματα! Διαδικασία Βράζουμε 4-5 φακελάκια μαύρο τσάι και το αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς. Ρίχνουμε το τσάι σε άδειο κουβά σφουγγαρίσματος. Προσθέτουμε 1-2 λίτρα νερό. Σφουγγαρίζουμε σε μια μικρή γωνία του πατώματος όπως με κάθε καινούργιο χημικό καθαριστικό για να αποφύγουμε την περίπτωση να φύγει το φυσικό χρώμα του πατώματος.



Συνεχίζουμε το σφουγγάρισμα σε όλο το ξύλινο πάτωμα neadiatrofis loading…

This entry was posted on Τρίτη, Αύγουστος 29th, 2017 at 13:03 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.