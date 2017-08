Αύγουστος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο Ανδρέας Πάτσης, γνωστός Γρεβενίωτης δικηγόρος με αφορμή την επίσκεψή του για επαγγελματικούς λόγους στις Η.Π.Α., συναντήθηκε με τον διεθνούς φήμης καλλιτέχνη Φίλιπ Τσιάρας με καταγωγή από το Πρόσβορο Γρεβενών, στο ατελιέ του στο Μανχάταν ενώ το Σαββατοκύριακο βρέθηκε στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε στα Hamptons. Οι δύο τους είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα που αφορούν την ομογένεια αλλά και για τον κοινό τόπο καταγωγής τους ενώ συμφώνησαν στην πραγματοποίηση μιας έκθεσης στα Γρεβενά με την υποστήριξη του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών κ. Ευάγγελου Σημανδράκου. Ο Φίλιπ Τσιάρας με τον γνωστό Γρεβενίωτη δικηγόρο Ανδρέα Πάτση Ο Φίλιπ Τσιάρας ζωγράφος, φωτογράφος, γλύπτης και ποιητής είναι ένας παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης, γεννημένος το 1952 στο New Hampshire των Η.Π.Α. οι γονείς του είχαν καταγωγή από το Γρεβενά ενώ ο Πατέρας του υπήρξε καπετάνιος του Άρη Βελουχιώτη με το ψευδώνυμο ΄΄Κατσαντώνης΄΄. Aπο το 1974 έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 75 ατομικές εκθέσεις σε διάφορα ιδρύματα σε όλο τον κόσμο και έχει τιμηθεί με πολλά σημαντικά βραβεία, επίσης είναι γνωστός και ως λογοτέχνης και ποιητής, καθώς και ο ίδιος έχει εκδώσει ποιητική για την οποία βραβεύτηκε με το American Academy Award.

