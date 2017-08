Αύγουστος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για άλλη μια χρονιά ο Σύλλογος Μανιταρόφιλων Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσε μια άψογη γιορτή, η οποία ξεπέρασε τα όρια της Περιφέρειας μας, με επισκέπτες απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Τέσσερις ημέρες γεμάτες δράση, γεύσεις, προϊόντα συναυλίες εντός του χώρου του πάρκου μανιταριών του Δήμου Γρεβενών, σεμινάρια και περιηγήσεις στα πανέμορφα βουνά της περιοχής, και πολλά άλλα happenings.

Η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, βασικός υποστηρικτής της εκδήλωσης. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στους διοργανωτές.

