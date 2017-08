Αύγουστος 29th, 2017 by Σταματίνα

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι γενειάδες είναι «παρελθόν» ή ότι «πια, δεν είναι cool»; Λάθος. Όχι μόνο έχει αποδειχθεί, επιστημονικά, ότι τα γένια κάνουν τους άντρες πιο γοητευτικούς, αλλά και προσφέρουν πλεονεκτήματα όσον αφορά την υγεία!



Πρόσφατη έρευνα του πανεπιστημίου της Queensland στην Αυστραλία, έδειξε ότι η γενειάδα προσφέρει σε ποσοστό 90 έως 95% από τις επικίνδυνες υπεριώδεις ακτινοβολίες, με δείκτη προστασίας έως και 21. Ο καθηγητής Parisi εξηγεί στην εφημερίδα «The Independent» ότι αν και οι γενειάδες δεν προσφέρουν την προστασία του αντηλιακού, «είναι βεβαίως παράγων παρεμπόδισης της υπεριώδους ακτινοβολίας». Παράλληλα, ο δρ. Adam Friedmann ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους η γενειάδα καθυστερεί τη διαδικασία γήρανσης, διατηρώντας το δέρμα νεανικό και χωρίς ρυτίδες (βεβαίως αναρωτιέται κανείς τι νόημα έχει ένα νεανικό και χωρίς ρυτίδες δέρμα όταν καλύπτεται από μια θαμνώδη γενειάδα).



«Η έκθεση στον ήλιο είναι η υπ’ αριθμόν ένα αιτία της φωτογήρανσης και των δερματικών βλαβών, άρα έχει νόημα το ότι αν καλύπτεται το πρόσωπό σου από παχιά γενειάδα αυτή θα προστατέψει το δέρμα σου από τα σημάδια γήρανσης» υποστηρίζει ο δρ. Friedmann. Πάντως, όπως τονίζει ο δρ. Anil, «η προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία εξαρτάται από το πάχος και την πυκνότητα της γενειάδας». Με λίγα λόγια, όσο μεγαλύτερος ο θύσανος από τρίχες στο πρόσωπό μας, τόσο το καλύτερο. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

