Αύγουστος 29th, 2017 by Σταματίνα

Την αύξηση κατά 35.000 τόνους των προς απόσυρση και δωρεάν διανομή ροδάκινων και νεκταρινιών, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1165 για την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, ενέκρινε η Κομισιόν. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση την απόφαση της Επιτροπής οι ποσότητες που θα μπορούν να αποσύρουν οι εν λόγω χώρες διαμορφώνονται ως εξής: Ισπανία 29.325 τόνους από 9.775 τόνους, Ιταλία 7.140 τόνους από 2.380 τόνους και Ελλάδα 16.065 τόνους από 5.355 τόνους.



Παρότι το αίτημα της ελληνικής πλευράς προς την Επιτροπή αφορούσε ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες, το υπουργείο θεωρεί θετική τη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς και τη σχετική κατανομή των ποσοτήτων βάσει παραγωγικής δυναμικότητας. Παράλληλα, εκτιμά ότι η αύξηση των προς απόσυρση και δωρεάν διανομή ποσοτήτων αποτελεί ουσιαστική στήριξη στους παραγωγούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ χαμηλές αγοραίες τιμές, κάτω του κόστους παραγωγής, αφενός λόγω υπερπαραγωγής, αφετέρου επειδή έκλεισαν σημαντικές εξαγωγικές αγορές. Ο Κανονισμός θα δημοσιευθεί την 9η Σεπτεμβρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εφαρμογή του θα είναι αναδρομική από την 3η Αυγούστου.



Το υπουργείο βρίσκεται σε συνεννόηση με τους παραγωγικούς φορείς και τις Οργανώσεις των Παραγωγών και θα εκδώσει άμεσα σχετική Υπουργική Απόφαση όπου θα προβλέπεται και η εσωτερική κατανομή ανά Οργάνωση Παραγωγών. Τέλος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, έχει προγραμματίσει ειδική σύσκεψη στη Μακεδονία εν όψει της ΔΕΘ, κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι αποφάσεις του Υπουργείου σχετικά και με άλλα μέτρα στήριξης των ροδακινοπαραγωγών από ζημιές η απώλεια εισοδήματος. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

