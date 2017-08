Αύγουστος 29th, 2017 by Σταματίνα

Ο όγκος της βροχής από την τροπική καταιγίδα Χάρβεϊ συνδέεται πιθανόν με την κλιματική αλλαγή, η οποία συνδυάζεται με την άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη που αυξάνει την ποσότητα της υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία του ΟΗΕ. Η καταιγίδα, η οποία κινείται βραδέως, έχει προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες στο Τέξας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, έχει οδηγήσει σε μαζικές εκκενώσεις περιοχών και έχει παραλύσει το Χιούστον, την τέταρτη σε πληθυσμό πόλη των ΗΠΑ.



«Η κλιματική αλλαγή σημαίνει πως, όταν έχουμε ένα συμβάν όπως ο Χάρβεϊ, οι ποσότητες της βροχής είναι πιθανότατα υψηλότερες απ’ ό,τι θα ήταν διαφορετικά», δήλωσε η Κλερ Νάλις, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στον ΟΗΕ στη Γενεύη. «Η κλιματική αλλαγή είναι πολύ πιθανόν να αυξάνει την βροχόπτωση», δήλωσε προσθέτοντας πως σε ορισμένες περιοχές το ύψος της βροχής από τον Χάρβεϊ μπορεί να φθάσει το 1,2 μέτρο και ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ αναγκάσθηκε να εισαγάγει ένα νέο χρώμα στα γραφικά της για να αναφερθεί στον συγκεκριμένο όγκο βροχής. «Η κλιματική αλλαγή δεν προκαλεί τους τροπικούς κυκλώνες. Αυτοί υπήρχαν πάντα.

Η σχέση ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και τη συχνότητα των τροπικών καταιγίδων και των κυκλώνων δεν είναι ξεκάθαρη, ακόμη διεξάγεται πολλή έρευνα πάνω σ’ αυτό», δήλωσε η Νάλις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να επισκεφθεί σήμερα το Τέξας. Τον Ιούνιο ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ αποσύρονται από τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, προκαλώντας τη διεθνή καταδίκη.



Αυτόν τον μήνα μείωσε τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς σε κυβερνητικά χρηματοδοτούμενα κατασκευαστικά προγράμματα σε περιοχές ευάλωτες στις πλημμύρες στο πλαίσιο της πρότασής του να δαπανήσει ένα τρισεκατομμύριο δολάρια για την επισκευή παλαιών υποδομών. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

