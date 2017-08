Αύγουστος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2017», αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και η βελτίωση των τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου (αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.), εντός της Π.Ε. Γρεβενών. Το είδος των προς εκτέλεση εργασιών έχει προσδιορισθεί κατόπιν ιεράρχησης των αναγκών και βάσει των στοιχείων που συλλέχθηκαν από τις τακτικές επιθεωρήσεις του οδικού δικτύου από την αρμόδια Υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας, καθώς και από έγγραφα της Αστυνομικής Διεύθυνση Γρεβενών, των Δήμων της περιοχής και της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Θα πραγματοποιηθεί συντήρηση του υπάρχοντος οδοστρώματος με την κατασκευή αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα στην περιοχή της Τ.Κ. Άνοιξης, του Δήμου Δεσκάτης και σε τμήμα της διασταύρωσης της Τ.Κ. Ανθρακιάς. Παράλληλα, στην περιοχή της επέμβασης θα κατασκευασθούν ερείσματα, όπου απαιτείται. Τέλος, θα πραγματοποιηθούν έργα σήμανσης και ασφάλισης στο δίκτυο της περιοχής επέμβασης, καθώς και σε άλλα σημεία που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, έχει προβλεφθεί, η δυνατότητα επισκευών και συντηρήσεων μικρής κλίμακας και σε άλλα σημεία του Δικτύου εάν προκύψει ανάγκη.

