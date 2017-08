Αύγουστος 29th, 2017 by Σταματίνα

Στον Ολυμπιακό εντείνουν τις τελευταίες ώρες τις προσπάθειές τους για την απόκτηση ενός επιθετικού από το… πάνω ράφι που θα έρθει για να πάρει φανέλα βασικού. Ανεξάρτητα με την περίπτωση του Ούρος Τζούρτζεβιτς, που βρίσκεται καθ’ οδόν για τον Πειραιά, οι πρωταθλητές παλεύουν κι άλλες υποθέσεις, προκειμένου να κάνουν το μεγάλο «μπαμ» που θα «φτιάξει» τους οπαδούς.



Ο διακαής πόθος των πρωταθλητών είναι ο Κέβιν Μιραλάς, για τον οποίο συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις, αλλά παραμένει μια πολύ δύσκολη περίπτωση από οικονομικής άποψης. Οι Πειραιώτες, όμως, το παλεύουν και είναι διατεθειμένοι να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια για να πετύχουν την ηχηρή επιστροφή του Βέλγου άσου, αν και οι πιθανότητες δεν είναι πολλές. Γι’ αυτό, άλλωστε, αποφάσισαν από την πρώτη στιγμή να διαψεύσουν ότι ασχολούνται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη που αυτόματα ανεβάζει τις προσδοκίες. Από εκεί και πέρα, επαφές έχουν γίνει και για τον Αλεξάνταρ Μίτροβιτς, αλλά από τη Σερβία ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες να συνεχίσει ο παίκτης την καριέρα του στην Ελλάδα.



Από την άλλη, εκτιμάται ότι δύσκολα μπορεί να απασχολεί πραγματικά ο Ντεμπά Μπα, από τη στιγμή που πρόκειται για έναν επιθετικό που βρίσκεται σε καθοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, ενώ έχει παρουσιάσει πολλά προβλήματα τραυματισμών. Οι πρωταθλητές είναι ιδιαίτερα αυστηροί σε θέματα ιατρικά των ποδοσφαιριστών (βλέπε Μποκανί), οπότε θεωρείται απίθανο να βλέπουν σοβαρά τον Γάλλο άσο. sportdog loading…

