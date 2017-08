Αύγουστος 29th, 2017 by Σταματίνα

Την Τρίτη 29 Αυγούστου ο Εμανουέλ Μακρόν αποκάλεσε το καθεστώς Μαδούρο στη Βενεζουέλα «δικτατορία», κατά την διάρκεια ομιλίας του ενώπιον των πρέσβεων των ξένων χωρών, στο Παρίσι. Ολοι ερμήνευσαν την αποστροφή του ως ειρωνεία απέναντι στον πολιτικό του αντίπαλο, ηγέτη του νεοκομμουνιστικού κόμματος, Ζαν Λικ Μελανσόν.

«Οι συμπατριώτες μας δεν κατανοούν πώς ορισμένοι μπορεί να είναι τόσο ικανοποιημένοι με ένα καθεστώς το οποίο εγκαθίσταται αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα. Πρόκειται για μια δικτατορία, η οποία προσπαθεί να επιβιώσει οδηγώντας τον πληθυσμό σε κατάρρευση, χωρίς προηγούμενο, την ώρα που ο φυσικός πλούτος της χώρας παραμένει αξιόλογος», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.



Η Βενεζουέλα έχει βυθιστεί εδώ και μήνες σε βαθειά οικονομική, πολιτική και θεσμική κρίση. Ο πρόεδρός της Νικολά Μαδούρο, πολύ αντιδημοφιλής, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, συγκρούεται με διαδηλωτές της αντιπολίτευσης που ζητούν την παραίτησή του. Περίπου 130 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε τέσσερις μήνες, σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Ο μόνος που υποστηρίζει το καθεστώς Μαδούρο στη Γαλλία είναι ο νεοκομμουνιστής ηγέτης Ζαν Λικ Μελανσόν και έχει ήδη επικριθεί γι’αυτό. Αλλά ο Μακρόν δεν έμεινε εκεί: ενώ ετοιμάζεται να ψηφίσει ένα σκληρό νομοσχέδιο για τα εργασιακά, το οποίο ο Μελανσόν αποκρούει με κάθε τρόπο, ο γάλλος πρόεδρος κατήγγειλε τις «βίαιες» εκφράσεις του αντιπάλου του και του ζήτησε «να μείνει με τον θαυμασμό του για την Βενεζουέλα».



Στη Γαλλία δεν θεωρείται φυσιολογικό ένας πολιτικός να θαυμάζει την Βενεζουέλα και να το δηλώνει. Ο Μελανσόν είχε επικριθεί σκληρά, από την εποχή που ήταν υποψήφιος πρόεδρος για την γαλλική προεδρία, γιατί είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για την «Ενωση Μπολιβάρ». Τότε, στο κανάλι BFMTV ο δημοσιογράφος είχε ρωτήσει τον Μελανσόν αν είναι θαυμαστής της Βενεζουέλα και εκείνος απάντησε:

«Δεν στηρίζω καμία δικτατορία. Πουθενά στον κόσμο δεν στηρίζω καμία δικτατορία» είπε, και πρόσθεσε ότι δεν τρέφει «καμία συμπάθεια για τους δικτάτορες». Αλλά τα λόγια του νεοκομμουνιστή ηγέτη δεν έπεισαν. iefimerida loading…

