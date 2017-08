Αύγουστος 29th, 2017 by Σταματίνα

«Καυτές» αναμένεται να είναι οι επόμενες μέρες στον Ολυμπιακό, μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, καθώς υπάρχει η εκτίμηση ότι θα γίνουν 1-2 κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ.



Μόνο τυχαίο δεν είναι, άλλωστε, το γεγονός πως τις τελευταίες ώρες η ονοματολογία έχει πάρει… φωτιά στον Πειραιά, με αποτέλεσμα η «ερυθρόλευκη» διοίκηση να αναγκαστεί να προβεί σε αρκετές διαψεύσεις, όπως αυτή που έβγαλε για την περίπτωση του Κέβιν Μιραλάς. Πάντως, παρά τη θέση της ΠΑΕ για τον Βέλγο άσο, οι πρωταθλητές εξετάζουν όντως πολύ «ζεστά» τον αγαπημένο παίκτη των οπαδών της ομάδας, γίνονται συζητήσεις, αν και η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι, για οικονομικούς λόγους. Ωστόσο, στο Λιμάνι είναι διατεθειμένοι να το παλέψουν και να εξαντλήσουν τα περιθώρια, ενώ δεν ισχύει αυτό που γράφτηκε ότι η Έβερτον δεν θέλει να παραχωρήσει τον παίκτη. Ο διεθνής κυνηγός δε βρίσκεται στα βασικά πλάνα του αγγλικού συλλόγου και γι’ αυτό συζητάει το ενδεχόμενο του δανεισμού του.



Όσον αφορά την υπόθεση του Αλεκσάνταρ Μίτροβιτς θεωρείται ανέφικτη για τον Ολυμπιακό, ενώ για τον Ούρος Τζούρτζεβιτς, τα δεδομένα είναι γνωστά, ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τους πρωταθλητές και ανά πάσα στιγμή μπορεί να πιάσει Λιμάνι. Σχετικά με τον Λούκας Πέρεθ, πρόκειται σίγουρα μια ελκυστική περίπτωση για τον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι με την Άρσεναλ υπάρχουν εξαιρετικές σχέσεις, ωστόσο οι απολαβές του πρώην εξτρέμ του ΠΑΟΚ, που αγγίζουν τα 2,4 εκατ. ευρώ το χρόνο μάλλον κάνουν τη μεταγραφή του στην Ελλάδα απαγορευτική, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Μπιόρν Ένγκελς, τον στόπερ της Κλαμπ Μπριζ, που η τιμή του είναι απλησίαστη (8 εκατ. ευρώ). Πάντως, οι πληροφορίες του sportdog.gr αναφέρουν ότι υπάρχει κι άλλη εξαιρετική περίπτωση που εξετάζεται από την Αγγλία για τη γραμμή κρούσης των πρωταθλητών, ωστόσο δεν έχει διαρρεύσει. Εξάλλου, υπάρχει η εκτίμηση ότι η μεταγραφή που θα γίνει στον Ολυμπιακό για την επίθεση (αλλά και για τον στόπερ) θα εξαρτηθεί από την πιθανή πώληση του Παναγιώτη Ρέτσου, καθώς αν παραχωρηθεί ο Έλληνας αμυντικός, τότε οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν τη δυνατότητα να… ανοιχτούν ακόμα περισσότερο. sportdog loading…

This entry was posted on Τρίτη, Αύγουστος 29th, 2017 at 15:02 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.