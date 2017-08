Αύγουστος 29th, 2017 by Σταματίνα

Σε έκτακτη γενική συνέλευση, αναμένεται να τεθεί το θέμα της πώλησης των δύο θυγατρικών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (EBZ) στη Σερβία. Αυτό γνωστοποιήθηκε στη σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΒΖ, που έγινε με απαρτία 82,35% και με παρόντα εκπρόσωπο του βασικού μετόχου, δηλαδή του εκκαθαριστή της ΑΤΕ Bank.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συνέλευση θα γίνει σύντομα, χωρίς ακόμα να έχει οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία. Οι διαπραγματεύσεις για την πώληση των θυγατρικών της βιομηχανίας στη Σερβία συνεχίζονται, μέσω του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, ενώ έντονο εξακολουθεί να παραμένει το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτικών σχημάτων για την απόκτηση της ΕΒΖ και των θυγατρικών της στη Σερβία, εκτός της προαναφερόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας. Υπογραμμίζεται, ότι στη σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, εγκρίθηκαν όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης, εκτός του προαναφερόμενου.



Στο μεταξύ, η φετινή καμπάνια για την ΕΒΖ πρόκειται να ξεκινήσει τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, στο εργοστάσιο της βιομηχανίας, στο Πλατύ Ημαθίας και την 1η Οκτωβρίου στη μονάδα της Ορεστιάδας «εφόσον συμμαχήσουν οι καιρικές συνθήκες» όπως επισημάνθηκε. Σημειώνεται, ότι φέτος σπάρθηκαν 64.000 στρέμματα τεύτλων, από τα οποία υπολογίζεται να παραχθούν περί τους 45.000 τόνους ζάχαρης. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

