Το φροντιστήριο Πράξη & Θεωρία συγχαίρει όλους τους επιτυχόντες μαθητές του στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία. Επώνυμο Σχολή Επιτυχίας

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΛΑΖΙΔΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΨΑΡΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΨΕΥΤΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΝΤΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2ΟΣ

ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΘΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΖΗΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΕΤΡΟΛΛΑΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΑΣΗΜΩ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ&ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΧΑΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)

ΦΩΤΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(ΞΑΝΘΗ)

ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒΙΚΩΝ&ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒΙΚΩΝ&ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2Η

ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΚΡΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

ΣΛΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΤΖΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΚΩΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ&ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΜΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΜΗΤΣΑΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΜΗΤΣΑΛΟΥ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΙΧΑΗΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΛΗΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΕΝΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΟΥΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΑΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΤΖΗΚΑ ΑΛΕΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗ ΛΟΥΙΖΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΙΩΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)

ΝΤΟΝΤΗ ΝΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΕΡΡΕΣ)

ΣΚΛΗΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΕΡΡΕΣ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΑΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)

ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 10%

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΕΠΑΛ

ΒΛΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΤΟΥΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΛΙΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΩΤΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)

ΣΑΛΙΧ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)3Η

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΣΟΝΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) Συγχαίρουμε ιδιαιτέρως και τους γονείς των επιτυχόντωνγια την καθοριστική συνδρομή τους στον αγώνα των παιδιών τουςΕυχαριστούμε θερμά τους συνεργάτες μας για την εργατικότητακαι το ζήλο που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια Στέφανος Λαμπρακάκης, Κυριάκος Κυριάκου, Γρηγόρης Γκάνης, Κατερίνα Φαρμάκη, Κωνσταντίνος Ντούνας Τα όνειρά σας για το μέλλον του παιδιού σας, δεν τα μοιραζόμαστε απλώς, τα κάνουμε Πράξη.

