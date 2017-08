Αύγουστος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τον βιασμός της, από τρεις άντρες 17, 19 και 55 ετών, κατήγγειλε χθες το βράδυ στην Αστυνομική Διεύθυνση Γρεβενών μία 19χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star-fm.gr, η 19χρονη βρισκόταν περίπου στις 22:30 το βράδυ, σε κάποιο σημείο κοντά στο παλιό Νοσοκομείο Γρεβενών και, όπως η ίδια υποστηρίζει, δέχθηκε επίθεση από τους προαναφερόμενους.

Σε λίγη ώρα οι φερόμενοι ως κατηγορούμενοι, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Γρεβενών, όπου πιθανόν θα απαγγείλει κατηγορίες, ενώ έχει προγραμματιστεί να γίνει και ιατροδικαστική εξέταση της καταγγέλουσας για να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί η μαρτυρία της.

