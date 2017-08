Αύγουστος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η «πρώτη» της γυναικείας ομάδας του Αστέρας Γρεβενών, έγινε την Δευτέρα (28-8) στο Δημοτικό στάδιο των Γρεβενών, παρουσία του Προέδρου του ΔΣ Ιορδάνη Καραϊορδανίδη, του Προπονητικού team (Χρήστου Χαντέ, Σάκη Τσιμπέρη και Κατερίνα Τσάτσα- Κυρατζή) και στελεχών του Συλλόγου. Δείτε:





Δείτε εικόνες:



































































