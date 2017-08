Αύγουστος 28th, 2017 by Σταματίνα

Υλικά για 12 άτομα 400 γρ. μαύρα φασόλια που τα έχουμε αφήσει από το βράδυ σε κρύο νερό να φουσκώσουν

3 αυγά

40 γρ. φρουκτόζη

50 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα κομμένη σε κομματάκια

15 γρ. κακάο σκόνη

1 φλιτζάνι καφέ espresso

1 κ.γ. μπέκιν πάουντερ

1 κ.γ. βανίλια σκόνη

1 πρέζα αλάτι Εκτέλεση Βράζουμε τα φασόλια σε χαμηλή φωτιά για 1 ώρα περίπου μέχρι να μαλακώσουν. Σουρώνουμε και αφήνουμε να κρυώσουν. Περνάμε τα φασόλια στο μίξερ μαζί με 1 αυγό. Σε ένα άλλο μπολ χτυπάμε τα άλλα 2 αυγά μαζί με τη φρουκτόζη και προσθέτουμε το κακάο, τον καφέ, το μπέκιν, τη βανίλια και το αλάτι. Ανακατεύουμε καλά και ρίχνουμε μέσα και το μείγμα με τα φασόλια. Προσθέτουμε μέσα και τα κομματάκια σοκολάτας. Ρίχνουμε όλο το μείγμα σε ένα ταψί μακρόστενο 21×16 με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 40-50 λεπτά. Βγάζουμε, αφήνουμε να κρυώσει και κόβουμε τετραγωνάκια. newsbeast loading…

