Θεσσαλονίκη: Δυσεύρετα και ακριβότερα τα ακίνητα προς διάθεση σε φοιτητές Οι βάσεις για ΑΕΙ και ΤΕΙ ανακοινώθηκαν και πολλοί είναι εκείνοι, οι οποίοι ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για μετεγκατάσταση στην πόλη που πέρασαν. Όπως και να ‘χει, είναι μια σημαντική στιγμή τόσο για τα παιδιά, που θα φύγουν από το πατρικό τους και θα πάνε σε καινούργιο μέρος να ζήσουν μόνοι τους, όσο και για τους γονείς, που τα αποχωρίζονται. Για τους νέους φοιτητές, ιδανικές λύσεις δεν υπάρχουν, καθένας φτιάχνει το δρόμο του, καλό είναι, όμως, να έχουμε κάποια πράγματα εκ των πρότερων στο μυαλό μας, ιδιαίτερα για το πρώτο βήμα, την επιλογή σπιτιού. «Φέτος υπάρχουν περισσότερα καταλύματα, ειδικά καινούργια διαμερίσματα, εκτός από ορισμένες περιοχές στην επαρχία, όπως Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, όπου τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε καινούργιες κατασκευές, οπότε εκεί οι τιμές είναι σταθεροποιημένες», αναφέρει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Ιωάννης Ρεβύθης, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών-Αττικής. Οι λόγοι, που πολλά σπίτια μένουν ξενοίκιαστα είναι, καταρχάς, ότι έχουν λιγοστέψει οι φοιτητές, επειδή δεν πηγαίνουν τελικά στο μέρος που πέρασαν εξαιτίας των αυξημένων εξόδων, και κατά δεύτερον, ότι πολλοί μετανάστες έχουν φύγει, εξηγεί ο κ. Ρεβύθης. Τιμές καταλυμάτων Οι τιμές των ενοικίων κυμαίνονται για μια γκαρσονιέρα από 150 ως 250 ευρώ στην Αθήνα και από 150 ως 200 ευρώ στην επαρχία, ένα δυάρι στην Αθήνα 200-300 ευρώ και 180-280 στην επαρχία, και ένα τριάρι 250-400 ευρώ στην Αθήνα και 250 με 350 ευρώ στην επαρχία. Οι παραπάνω τιμές, όπως επισημαίνει ο κ. Ρεβύθης, αποτελούν το μέσο όρο των σπιτιών 10ετίας-15ετίας. Δεν αφορούν ούτε τα καινούργια, ούτε τα πολύ παλιά διαμερίσματα. Δημοφιλέστερες περιοχές Η προτίμηση των φοιτητών για ανεύρεση καταλύματος συνεχίζει να κινείται σε δυο άξονες: είτε τα κεντρικά σημεία, οι πλατείες, μέρη συνάθροισης όπου υπάρχει ζωή, καφετέριες, μπαρ κλπ, είτε κοντά στις σχολές τους. Έτσι οι δημοφιλέστερες περιοχές, σύμφωνα με τον κ. Ρεβύθη, παραμένουν τα Εξάρχεια, του Ζωγράφου και οι γειτονιές προς το Μοναστηράκι. Συμβουλές προς φοιτητές και γονείς Τα σπίτια στα κέντρα των πόλεων είναι, κατά κανόνα, παλαιότερα και ακριβότερα σε σχέση με αυτά που βρίσκονται στην περιφέρειά τους. Συνεπώς η αναζήτηση δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο κέντρο, αλλά οπουδήποτε μπορεί να εντοπίσουν διαθέσιμη κατοικία, που να καλύπτει τις ανάγκες τους. Ο κ. Ρεβύθης προσθέτει, πως το συγκοινωνιακό δίκτυο της Αθήνας είναι άριστο, οπότε δεν χρειάζεται κανείς να πάει δίπλα στο Πανεπιστήμιο ή στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης και να πληρώσει μια περιουσία. Επίσης, να διαπραγματεύονται τις τιμές και οπωσδήποτε να υπογράφουν συμβόλαια είτε με τον ιδιοκτήτη, είτε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο και να μην καταφεύγουν σε «συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Όμως, δεν πρέπει να αποδέχονται και να υπογράφουν όρους, τους οποίους δεν κατανοούν ή με τους οποίους δεν συμφωνούν απόλυτα. Άλλωστε, ο Σύλλογος Μεσιτών Αθηνών-Αττικής, κοινοποίησε μερικές συμβουλές, όπως, μεταξύ άλλων, ότι οι υποψήφιοι ενοικιαστές, θα πρέπει να ελέγχουν καλά το σπίτι, για να διαπιστώσουν τυχόν βλάβες και να τις επισημάνουν στον ιδιοκτήτη, ώστε να τις διορθώσει, πριν αρχίσουν να το κατοικούν, για να το παραλάβουν σε καλή και λειτουργική κατάσταση.

Συνιστά να αποφεύγουν να μισθώνουν υπόγεια, σοφίτες ή πολύ παλιές κατοικίες. Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για τρία χρόνια, ακόμα και αν έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος, τονίζεται. Μετά την παρέλευση της τριετίας, η μίσθωση μπορεί να λήξει οποτεδήποτε, με απλή καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή. Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων και των λογαριασμών κοινής ωφελείας έχει τα ίδια αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου. Γι’ αυτό πρέπει να ζητούν να ενημερώνονται εκ των προτέρων για το ύψος των λογαριασμών αυτών. Ο Σύλλογος προειδοποιεί, ότι πρέπει να αποφεύγουν να ανταποκρίνονται σε αγγελίες με χαμηλές τιμές ενοικίων, που διαφημίζουν δήθεν μεσιτικές ή διαφημιστικές εταιρείες, που, για να τις δει κάποιος, απαιτείται να πληρώσει προκαταβολικά. Τονίζουν, ότι οι νόμιμοι κτηματομεσίτες λαμβάνουν αμοιβή μόνο εάν ολοκληρωθεί η μίσθωση, (δηλαδή υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου). Εάν πέσει στην αντίληψή τους τέτοια περίπτωση, να τηλεφωνήσουν στα γραφεία του Συλλόγου στο 210-3621930. Φοιτητικά πακέτα Πολλά καταστήματα επίπλων, ηλεκτρικών ειδών, τηλεφωνίας, αλλά και μεταφορικές εταιρίες προσφέρουν «ειδικά πακέτα» σε φοιτητές σε προνομιακές τιμές. Ενδεικτικά, ένα τέτοιο πακέτο σε πολυκατάστημα ηλεκτρικών ειδών, μπορεί να ξεκινάει από 200 ευρώ (μικρό ψυγείο-κουζινάκι) και να φτάνει τα 770 ευρώ (ψυγείο, πλυντήριο, κουζίνα, τηλεόραση). Αντίστοιχα, καταστήματα επίπλων προσφέρουν από 285 ευρώ σετ από γραφείο, καρέκλα, τηλεόραση, ραφιέρα, που φθάνει τα 458 αν προστεθεί κρεβάτι, ντουλάπα και τραπέζι. Πολλές μεταφορικές εταιρίες προσφέρουν φοιτητικά πακέτα μετακόμισης από και προς κάθε μέρος της Ελλάδας. Οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα με τις παροχές, οι οποίες μπορεί να περιέχουν συναρμολόγηση-αποσυναρμολόγηση των επίπλων, χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων, μέχρι σύνδεση και τοποθέτηση των οικιακών συσκευών. Στις προσφορές των εταιριών κινητής τηλεφωνίας οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συγκρίνουν τις διαφορετικές προσφορές και να ρωτήσουν στη καινούργια γειτονιά πια εταιρία έχει καλό σήμα και να μην «τσιμπάνε» αμέσως από τις δελεαστικές προσφορές, αλλά να διαπραγματεύονται. Θεσσαλονίκη Δυσεύρετα, αλλά και ακριβότερα σε ποσοστό άνω του 20%, έναντι του 2016, είναι φέτος τα προς ενοικίαση ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, όπως τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών στην πόλη, Άγγελος Πασαλίδης. «Οι νέοι υποψήφιοι ενοικιαστές φοιτητές, θα χρειαστεί φέτος να κατευθυνθούν σε περιοχές πιο δυτικά ή ανατολικά της πόλης, προκειμένου να βρουν στέγη και έτσι θα αναγκαστούν το αποχωριστούν τις αγαπημένες τους παραδοσιακά τοποθεσίες, τις ιστορικό κέντρο και το παραλιακό μέτωπο, τις οποίες τα προηγούμενα χρόνια έβαζε στο στόχαστρο το 80% των ενδιαφερομένων και σήμερα ό,τι υπάρχει διαθέσιμο ενοικιάζεται αστραπιαία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Πάντως, με την ανακοίνωση των βάσεων, οι νέοι φοιτητές, μαζί με τις οικογένειές τους, ξεκίνησαν ήδη τις επαφές τους για εύρεση της νέας τους κατοικίας στη Θεσσαλονίκη, και η κορύφωση τής διαπραγμάτευσης αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται τέλος Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον κ. Πασαλίδη. Εκτίμησή του δε αποτελεί, ότι φέτος το παζάρι μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται ιδιαίτερα σκληρό, κυρίως από τη μεριά των ιδιοκτητών, οι οποίοι λόγω υψηλής ζήτησης και χαμηλής διαθεσιμότητας ακινήτων «κρατούν όπως φαίνεται και το μαχαίρι και το καρπούζι». Όπως διευκρίνισε, η καθίζηση στην ανοικοδόμηση τα τελευταία χρόνια, η εγκατάλειψη των περιφερειακών τοποθεσιών στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και η εγκατάσταση αυτών στο κέντρο της πόλης, σε συνδυασμό με την ολοένα και πιο …προσφιλή εναλλακτική που έχουν οι ιδιοκτήτες για τη διάθεση των ακινήτων τους, κυρίως μέσω Airbnb, καθιστά το κυνήγι εύρεσης στέγης για τους φοιτητές και τις οικογένειες τους «μια δύσκολη διαδικασία που μάλλον τελικά θα τους εκπλήξει δυσάρεστα, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο». Σε δεύτερο στάδιο, σύμφωνα με τον κ. Πασαλίδη, οι νέοι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη και οι οικογένειές τους «μάλλον θα ικανοποιηθούν με την ποιότητα των ακινήτων, αλλά και των τιμών τους, στις άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, που μέχρι και πρόσφατα «σνόμπαραν» αδίκως». Διευκρίνισε πως «περιοχές όπως Νεάπολη και Συκιές, που απέχουν μισή ώρα από τα πανεπιστήμια, διαθέτουν ωραιότατα διαμερίσματα και καινούρια, ή και πολύ καλοδιατηρημένα, με την τιμή τους μάλιστα να είναι χαμηλότερη ως και 50% έναντι των άλλων τοποθεσιών, που τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσαν πόλο έλξης για την πλειονότητα». Κατά τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης (ΣΜΑΣΘ), τα ανακαινισμένα ακίνητα κοστίζουν έως και 30% ακριβότερα έναντι των άλλων, αν και προτιμώνται από το 80% των ενδιαφερόμενων. Από το 80% αυτών, σύμφωνα με τον κ. Πασαλίδη, ποσοστό 70% κάνει την υπέρβαση και βάζει βαθύτερα το χέρι στην τσέπη, θέτοντας σε «δεύτερη μοίρα» τις άλλες του υποχρεώσεις, ενώ το υπόλοιπο 30% μπορεί και το πράττει». Ο ίδιος εξήγησε περαιτέρω, ότι «οι περισσότεροι υποψήφιοι ενοικιαστές, επειδή κυρίως προέρχονται από την περιφέρεια, όπου τα περισσότερα σπίτια είναι πιο φωτεινά και περιποιημένα, συχνά σοκάρονται με την εικόνα που αντικρίζουν σε διαμερίσματα στην Θεσσαλονίκη και έτσι αναγκάζονται σε ακριβότερες λύσεις, έναντι των αρχικών τους προϋπολογισμών. Όμως, αυτοί που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, αναγκάζονται να ρίξουν τα στάνταρ τους». Οι τιμές για τα πλήρως ανακαινισμένα ακίνητα, σύμφωνα με τον κ. Πασαλίδη, διαμορφώνονται σε περίπου 150-200 ευρώ για στούντιο, 280-400 ευρώ για γκαρσονιέρα και 350-550 ευρώ για τα δυάρια, ενώ εκείνοι οι χώροι που δεν υποβλήθηκαν σε «λίφτινγκ» είναι φθηνότεροι κατά τουλάχιστον 10%. Παράδοξο αποτελεί για τον πρόεδρο του ΣΜΑΣΘ, το γεγονός ότι ακόμη και εν μέσω και της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, οι φοιτητές δεν «ψηφίζουν» συγκατοίκηση. «Παρά τη φτώχια, η συγκατοίκηση δεν προτιμάτε, αν και μειώνει τη δαπάνη κατά 50% ή κατά το 1/3», είπε χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, πλέον οι Έλληνες έχουν εξελιχθεί σε «πελάτες απαιτητικούς και πλήρως ενημερωμένους», καθώς ενώ τα προηγούμενα χρόνια αρκούσε η ικανοποίησή τους για το ακίνητο, «πλέον ζητούν λεπτομέρειες για τα πάντα- από τον λογαριασμό των κοινοχρήστων, μέχρι το ρεύμα και το νερό». Αναφερόμενος στις «παγίδες», ο κ. Πασαλίδης σημείωσε ότι «καλό είναι οι υποψήφιοι ενοικιαστές να είναι απολύτως σίγουροι για την επιλογή τους και μετά να δίνουν την προκαταβολή, σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον βρουν κάτι άλλο, δεν αποκλείεται να τη χάσουν». Ξένοι επενδυτές αγοράζουν κτίρια για Αirbnb και φοιτητικές εστίες Την εκτίμηση ότι «οδηγούμαστε ραγδαία σε ένα κατ’ ουσίαν νέο προϊόν που θα προσφέρει η κτηματαγορά, όπου για πρώτη φορά σε κατοικίες θα δημιουργηθούν τόσο αξιόλογες οικονομικές αποδόσεις, ερεθίζοντας έτσι και τον πιο απαιτητικό επενδυτή», διατύπωσε ο κ. Πασαλίδης, προσθέτοντας «αυτό, γιατί η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των μισθωμάτων, είναι αντιστρόφως ανάλογη με τις πτωτικές τιμές των ακινήτων». Μάλιστα, όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «έχουμε ήδη τα πρώτα δείγματα, με το τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από -μεταξύ άλλων- Γερμανούς, Ισραηλινούς, Ρώσους και Βούλγαρους, οι οποίοι αγοράζουν κτίρια ή τα μισθώνουν για δεκαετίες και τα μετατρέπουν σε Airbnb ή και φοιτητικές εστίες». Ο ίδιος δε, εκτίμησε ότι οι επενδυτές θα είχαν κατακλύσει την ελληνική κτηματαγορά, εάν δεν υπήρχαν τόσο διαφορετικές έννοιες στον κλάδο, έναντι των άλλων χωρών. Νερό στο όνομα των φοιτητών πίνουν οι καταστηματάρχες στην οδό Φιλίππου Νερό στο όνομα των φοιτητών, πίνουν οι ιδιοκτήτες των έξι καταστημάτων στην οδού Φιλίππου στη Θεσσαλονίκη, από όπου πολλοί νέοι επισκέπτες, για σπουδές, στην πόλη, αγοράζουν τα έπιπλα και ηλεκτρικά για το νέο τους σπίτι. Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιδιοκτήτης, επί σειρά 30 χρόνων, τριών καταστημάτων στην περιοχή, Αντώνης Καπούλας, για να εξοπλίσει κάποιος το σπίτι του με έπιπλα δαπανά κατά μέσο όρο 500-700 ευρώ, ενώ εάν προβεί σε αγορές ηλεκτρικών θα ξεπεράσει τα 1.100 ευρώ. Από κρεβάτι, κομοδίνο και γραφείο, μέχρι παπουτσοθήκη και βιβλιοθήκη, σε ποσοστό 95% ελληνικής πλέον προέλευσης και κατασκευής, αγοράζουν σύμφωνα με τον κ. Καπούλα οι νέοι φοιτητές για το νέο τους σπίτι στην πόλη, ενώ ψυγείο, πλυντήριο και κουζίνα, αποτελούν προτεραιότητα. Πάντως, οι καταστηματάρχες στην οδό Φιλίππου, πίνουν νερό στο όνομα των φοιτητών, αφού όπως εξήγησε ο κ. Καπούλας, «στο διάστημα από τέλος Αυγούστου μέχρι και 15/10 πετυχαίνουμε το 40% του ετήσιου τζίρου μας, που πλέον είναι μειωμένος κατά 850.000 ευρώ, έναντι του παρελθόντος, και ανέρχεται σε 150.000 ευρώ». Η λειτουργία των πολυκαταστημάτων «μας έχει γονατίσει, αλλά δεν το βάζουμε κάτω», είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «τα καταστήματα στην περιοχή της Φιλίππου πουλούν έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλές τιμές, με τα ποσοστά κέρδους να μην υπερβαίνουν το 10%» και «επιπλέον κάνουμε δωρεάν τις μεταφορές και την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού στα σπίτια». Πάτρα Ως σχετικά φθηνή πόλη για τους φοιτητές χαρακτηρίζεται η Πάτρα όχι μόνο σε ό,τι αφορά το κόστος στέγασης αλλά και στη διατροφή, τη μετακίνηση ακόμη και τη διασκέδαση. Στην Πάτρα άλλωστε υπάρχει επάρκεια στέγης καθώς από το 2000 έως και το 2008 ανεγέρθησαν πολλά συγκροτήματα που προορίζονταν για σπουδαστές, με αποτέλεσμα να διατίθενται πολλά διαμερίσματα σε λογικές τιμές. Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο μεσίτης Στάθης Χονδρομάρας «υπάρχουν λύσεις για όλα τα βαλάντια. Στην Πάτρα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να διαλέξει ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα ποιο σπίτι επιθυμεί να ενοικιάσει». Οι γκαρσονιέρες σε παλαιότερες οικοδομές ξεκινούν από 150 ευρώ και σε πιο καινούργια κτήρια φθάνουν έως και τα 250 ευρώ «και μιλάμε για διαμερίσματα περίπου 35 τετραγωνικών μέτρων. Τα δυάρια, περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινούν από τα 220 ευρώ και φθάνουν έως 400 ευρώ», λέει. Ακόμη και η επιλογή διαμερισμάτων με μεγαλύτερο εμβαδό όπως τριάρια, ανάλογα με την ηλικία της κατασκευής, δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ, ποσό που είναι λογικό εάν επιλεγεί από τους φοιτητές η λύση της συγκατοίκησης. Σημειώνει επίσης ότι τα περισσότερα από τα σπίτια που διατίθενται για χρήση από φοιτητές βρίσκονται σε περιοχές που είναι στο κέντρο ή πέριξ αυτού, ενώ υπάρχουν και επιλογές σε περιοχές σχετικώς εγγύτερα στο Πανεπιστήμιο ή στα ΑΤΕΙ. Ιωάννινα Στην φοιτητούπολη των Ιωαννίνων, αμέσως μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, φτάνουν εκατοντάδες γονείς μαζί με τα παιδιά τους, τους νέους φοιτητές, προκειμένου να αναζητήσουν σπίτι για την διαμονή τους. Στα μεσιτικά γραφεία της πόλης, η κινητικότητα είναι μεγάλη και όπως χαρακτηριστικά λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κτηματομεσίτης Αντώνης Γκέκας, το δεκαήμερο που ακολουθεί, οι επαγγελματίες του χώρου «παίρνουν οικονομική ανάσα», γιατί είναι η μοναδική περίοδος μέσα στο χρόνο, που είναι τόσο μεγάλη η ζήτηση σπιτιών. Οι τιμές σε γκαρσονιέρες και δυάρια στα Ιωάννινα, ανταποκρίνονται στην οικονομική δυνατότητα του κάθε φοιτητή. Από τα προάστια μέχρι το κέντρο της πόλης, οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών, κυμαίνονται από 150 έως και 350 ευρώ ανάλογα με την περιοχή, τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού και τις παροχές. Το κόστος ενοικίασης, επιβαρύνεται, από τον Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο, με τα έξοδα θέρμανσης, η οποία είναι απαραίτητη, καθώς στα Γιάννενα το κρύο είναι τσουχτερό. Στην πόλη με τους χιλιάδες φοιτητές, οι καφετέριες, τα μπαρ, τα τσιπουράδικακια και οι ταβέρνες, προσφέρουν ποιοτική διασκέδαση σε χαμηλές τιμές. Στην περιοχή του Κάστρου και στην παλιά πόλη, στα «στέκια» των φοιτητών, υπάρχουν επιλογές για όλους και σε λογικέ τιμές. Κρήτη Σε γρίφο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η προσπάθεια για εύρεση φοιτητικής στέγης στην Κρήτη καθώς τα διαθέσιμα διαμερίσματα και σπίτια είναι περιζήτητα . Η μειωμένη προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα τα διαθέσιμα σπίτια να προσφέρονται σε υψηλές τιμές. Παράγοντες της κτηματαγοράς στο νησί αποδίδουν το γεγονός στο ότι πολλοί ιδιοκτήτες έχουν την αλλαγή χρήσης γης στο ακίνητο τους αξιοποιώντας το κυρίως για τουριστικούς σκοπούς αλλά και στο γεγονός ότι από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2007 δεν αναγείρονται νέες κατοικίες Μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο κτηματομεσίτης Γιάννης Κριαράς περιγράφει την κατάσταση υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά: «Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Κρήτη αλλά και γενικότερα περιοχές με ΑΕΙ και ΤΕΙ που είναι τουριστικές. Ωστόσο η βασικότερη αιτία της έλλειψης φοιτητικής εστίας είναι ότι από το 2007, οπότε και άρχισε η οικονομική κρίση, δεν ανεγείρονται νέες οικοδομές». Ο κ Κριαράς υποστηρίζει ότι με το κλείσιμο της τουριστικής περιόδου μικρές ξενοδοχειακές μονάδες θα διαθέτουν προς ενοικίαση δωμάτια. Όσον αφορά τις τιμές μια παλιά γκαρσονιέρα στα Χανιά ενοικιάζεται από 250–320 ευρώ μια νέα από 320 – 400, ενώ στα ίδια επίπεδα κυμαίνονται τα ενοίκια για σπίτια 2 δωματίων παλαιότερης κατασκευής. Παλιά σπίτια με 3 δωμάτια και έπιπλα διατίθενται ανάλογα με την περιοχή από 350 έως 380 ευρώ. Στα Χανιά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για φοιτητική στέγη εκδηλώνεται στο κέντρο της πόλης και στις περιοχές Χαλέπα, Δικαστήρια και Κουνουπιδιανά. Στο Ρέθυμνο οι τιμές για μια γκαρσονιέρα κυμαίνονται από 220 – 270 ευρώ και για δυάρια από 240- 320 ευρώ. Το κέντρο της πόλης και οι περιοχές Γάλλου, Καλλιθέας και Περβολίων συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στο Ηράκλειο το κέντρο της πόλης η περιοχή του Εσταυρωμένου και το Γιόφυρο συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εύρεση φοιτητικής στέγης με τα ενοίκια να κυμαίνονται για γκαρσονιέρες από 200 -290 ευρώ και για δυάρια από 270 – 380 ευρώ.

Κέρκυρα Βαθιά το χέρι στην τσέπη πρέπει να βάλουν οι γονείς των προπτυχιακών φοιτητών που κέρδισαν τη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων και πέτυχαν τις σπουδές τους σε ένα από τα έξι τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, καθώς και φέτος η «πριγκίπισσα» του Ιονίου φέρεται να κρατά ψηλά τις τιμές της, με τα ενοικιαζόμενα σπίτια να πληρώνονται «βασιλικά». Ενδεικτικά για όσους νεόφερτους φοιτητές επιλέξουν να μείνουν στην πόλη της Κέρκυρας, για να βρίσκονται κοντά στα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι τιμές για μία γκαρσονιέρα ξεκινούν από 250 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 400 ευρώ σε περίπτωση που το οίκημα είναι ανακαινισμένο. Αν επιλέξει κάποιος να μείνει στην Παλιά Κέρκυρα, που μπορεί μεν να είναι γραφική, αλλά τα διαμερίσματα είναι «προπολεμικά», τότε θα αναγκαστεί να πληρώσει και την ιστορία της Κέρκυρας, με τις τιμές να εκτοξεύονται στα ύψη. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Τ., μεσίτη της Κέρκυρας, «οι τιμές είναι πολύ υψηλές στην πόλη της Κέρκυρας λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου, αλλά και του μεγάλου όγκου των φοιτητών και των εσωτερικών οικονομικών μεταναστών που έρχονται από όλη την Ελλάδα στο νησί» όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι τιμές διαφοροποιούνται μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κέρκυρα, στα προάστια της πόλης, όπου τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή σπίτια είναι σε καλύτερη κατάσταση. «Έξω από την πόλη οι τιμές για μία γκαρσονιέρα ή ένα δυαράκι μπορεί να ξεκινήσουν και από 200 με 250 ευρώ, οι περισσότεροι όμως φοιτητές επιλέγουν το κέντρο για να μη χρησιμοποιούν αστική συγκοινωνία, παρότι στο νησί είναι άψογη και πολύ συχνή μέχρι αργά το βράδυ» επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο μεσίτης Γιώργος Γ. Πιο τυχεροί ίσως είναι οι φοιτητές που θα επιλέξουν να συγκατοικήσουν με άλλους συμφοιτητές τους, με τα ενοίκια στο κέντρο της πόλης για ένα τριάρι διαμέρισμα να ξεκινούν από 350 με 400 ευρώ και να φτάνουν ακόμη και τα 600 ευρώ το μήνα. Το θετικό στην όλη κατάσταση είναι ότι στην Κέρκυρα τα περισσότερα διαμερίσματα δεν έχουν κοινόχρηστα, καθώς δε διαθέτουν ασανσέρ, ενώ τα περισσότερα θερμαίνονται με θερμοσυσσωρευτές ή αιρ κοντίσιον. «Η Κέρκυρα δεν παρέχει στους φοιτητές τα φοιτητικά καταλύματα που ονειρεύονται, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η φοιτητική ζωή σε αυτό το νησί θα τους μείνει αξέχαστη για το υπόλοιπο της ζωής τους» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τεταρτοετής φοιτητής του τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, που μπορεί όπως λέει τα ενοίκια να του «βγήκαν λίγο ακριβά», όμως οι εμπειρίες που έζησε στο νησί, δεν πληρώνονται με τίποτα… Ρόδος Θα δυσκολευτούν πολύ οι νέοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου να βρουν σπίτι για ενοικίαση στο νησί της Ρόδου, αφού εδώ και δύο χρόνια οι ιδιοκτήτες των περισσότερων διαμερισμάτων στις περιοχές που βρίσκονται δίπλα στο πανεπιστήμιο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της πόλης προτιμούν να τα ενοικιάζουν μέσω του δικτύου Airbnb, αφού τα έσοδα τους είναι περισσότερα. Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο κτηματομεσίτης Μιχάλης Ευσταθίου το ηλεκτρονικό δίκτυο ενοικίασης Airbnb έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα δυναμικά στο νησί της Ρόδου με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη δυσκολία να βρεθούν διαμερίσματα από τους φοιτητές. Η κατάσταση αυτή έχει διαμορφωθεί τα δύο τελευταία χρόνια όπου πράγματι το δίκτυο Airbnb έχει αλματώδη ανάπτυξη στο νησί. Με δεδομένο μάλιστα ότι οι περιοχές που είναι κοντά στο κτίριο του πανεπιστημίου είναι περιοχές που έχουν διαμερίσματα σε οικοδομές που έχουν κτιστεί πριν από αρκετές δεκαετίες(από το 1955 έως το 1975) οι δυσκολίες γίνονται ακόμα μεγαλύτερες όπως τονίζει ο κ. Ευσταθίου. Πολλοί εκ των ιδιοκτητών θέλουν να ενοικιάσουν τα σπίτια τους μόνο την χειμερινή περίοδο όπου δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τουρίστες, αλλά κάτι τέτοιο δεν βολεύει τους φοιτητές. Το γεγονός επίσης ότι πολλά από τα διαμερίσματα δεν έχουν θέρμανση ή ηλιακό θερμοσίφωνα αποτελεί ένα επιπλέον σημαντικό έξοδο που ανεβάζει την δαπάνη για τους νέους φοιτητές. Η τιμή ενοικίασης ενός διαμερίσματος με ένα υπνοδωμάτιο, επιπλωμένο στην πόλη της Ρόδου ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 300 με 350 ευρώ τον μήνα με βάση τις επικρατούσες τιμές στην αγορά. iefimerida

