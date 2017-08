Αύγουστος 28th, 2017 by Σταματίνα

Την εκτίμηση ότι έως τα τέλη του τρέχοντος έτους ή τις αρχές του επόμενου «θα υπάρξουν νέες ιδέες» για το όνομα, από τον διαμεσολαβητή του ΓΓ του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς, εξέφρασε ο νέος πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ, στο περιθώριο της συνάντησης των ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, που έγινε στο Δυρράχιο της Αλβανίας.



Ερωτηθείς για το αν η ΠΓΔΜ έχει την υποστήριξη των χωρών της περιοχής στο θέμα της ονομασίας απάντησε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησής του στα Σκόπια: «Το ζήτημα αυτό είναι διμερές και πιστεύω ότι μόνο τα θετικά μηνύματα και η ενθάρρυνση από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή συμβολή για την επίλυση αυτού του ευαίσθητου θέματος. Προσδοκώ την επίλυση του προβλήματος μέσω διαλόγου στο πλαίσιο του ΟΗΕ, μέσω του Μάθιου Νίμιτς. Αναμένω ότι μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους ή τις αρχές του επόμενου θα υπάρξουν νέες ιδέες από το Νίμιτς για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Είμαι πεπεισμένος ότι το θετικό κλίμα που υπάρχει σε όλη την περιοχή, η θετική σχέση της «Μακεδονίας» με όλες τις χώρες της περιοχής, όπως και με την Ελλάδα, μπορούν να λειτουργήσουν μόνο προς όφελος της επίλυσης ενός τέτοιου ευαίσθητου προβλήματος». Ο Ζόραν Ζάεφ συναντήθηκε στο Δυρράχιο και με την πρωθυπουργό της Σερβίας στον απόηχο της κρίσης Σκοπίων-Βελιγραδίου με αφορμή καταγγελίες της σερβικής πλευράς περί κατασκόπευσης της πρεσβείας της στην ΠΓΔΜ. Ερωτηθείς επ’ αυτού, ο Ζόραν Ζάεφ, ανέφερε πως ήταν μία ευχάριστη συνάντηση και ότι έλαβε πρόσκληση να επισκεφθεί επίσημα το Βελιγράδι, κάτι που θα πράξει πιθανότατα τον Νοέμβριο, μετά τις δημοτικές εκλογές στην ΠΓΔΜ. Πρόσθεσε ότι μετά την επίσκεψή του στο Βελιγράδι, η επόμενη συνάντηση θα έχει τη μορφή της κοινής συνεδρίασης των κυβερνήσεων των δύο χωρών και τόνισε ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για προώθηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της ΠΓΔΜ και της Σερβίας.



Καταλήγοντας δήλωσε ότι η ΠΓΔΜ και η Σερβία έχουν εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και εκτίμησε ότι η τελευταία κρίση «ανήκει στο παρελθόν«. Σημειώνεται επ΄αυτού ότι το προσωπικό της σερβικής πρεσβείας επέστρεψε ήδη στα Σκόπια, πλην της πρέσβεως, η οποία αναμένεται να επανέλθει στο πόστο της εντός των επόμενων ωρών μετά την εκτόνωση της κρίσης. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

