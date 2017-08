Αύγουστος 28th, 2017 by Σταματίνα

Πριν μόλις 3 μήνες είχαμε δημοσιεύσει την είδηση πως η Ινδία ξεπέρασε την Κίνα και ως κατασκευαστής μοτοσυκλετών, ανεβαίνοντας στο Νο 1 του σχετικού παγκόσμιου τσαρτ. Πριν τρία χρόνια η Κινα είχε χάσει και έναν άλλο τίτλο από την Ινδία, αυτόν της μεγαλύτερης αγοράς μοτοσυκλετών του κόσμου. Η αγορά της Κίνας έχει πάρει τον κατήφορο εδώ και πέντε χρόνια, αποτέλεσμα των μέτρων που πήρε η κινεζική κυβέρνηση για την παροχή κινήτρων υπέρ της χρήσης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στις πόλεις. Πλέον απαγορεύεται η προσέγγιση μοτοσυκλετών στο κέντρο των κινεζικών πόλεων. Αντίθετη πορεία ακολουθεί η αγορά της Ινδίας, όπου η κατακλυσμική αύξηση των πωλήσεων δικύκλων δημιουργεί ένα πανίσχυρο ρεύμα το οποίο πια επηρεάζει και την παγκόσμια αγορά. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί και συγκλονιστικοί. Η αύξηση των πωλήσεων στην ινδική αγορά πέρυσι ήταν της τάξης του 6,9%. Μάλιστα η ανοδική τάση δεν αναμένεται να ανακοπεί για πολλά χρόνια, αφού τροφοδοτείται από τον διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό της χώρας (τελευταία έχει εκτιμηθεί στο 1,32 δισεκ.) Η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού αυτού δεν διαθέτει ακόμη το κλασικό πακέτο καταναλωτικών αγαθών του δυτικού κόσμου: τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα, κλιματισμό, σπίτι στην εξοχή κ.λπ. Όμως χάρη στην ραγδαία αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, τεράστια πλήθη Ινδών ξεφεύγουν από τη φτώχεια κάθε χρόνο και αμέσως εκδηλώνουν την αναμενόμενη καταναλωτική «πείνα». Η επέκταση της αγοράς οχημάτων τροφοδοτείται επίσης από το γιγαντιαίο πρόγραμμα κρατικών επενδύσεων στην οδική υποδομή που υλοποιεί αυτόν τον καιρό η κυβέρνηση του Πεκίνο –όπως ακριβώς πριν 100 χρόνια γιγάντωσε και την εκεί αγορά το αντίστοιχο πρόγραμμα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων στις ΗΠΑ. Προς το παρόν όταν μιλάμε για «αγορά μοτοσυκλέτας στην Ινδία», εννοούμε δίτροχα κατά πλειονότητα μέχρι 125 κ.εκ. Όμως όσο μεγαλώνει η αγορά, τόσο θα μεγαλώνει και το μερίδιο των μεγάλων μοτοσυκλετών πολυτελείας –που στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά μοτοσυκλέτες με κυβισμό πάνω από 350 κυβικά. Το συγκεκριμένο μερίδιο προέρχεται από την ινδική Royal Enfield. Η εταιρεία κατασκευάζει το μοναδικό μοντέλο με κυβισμό πάνω από 124 κυβικά που πλασάρεται μέσα στο τοπ-τεν της ινδικής αγοράς: το Royal Enfield 350 Classic. Η Ινδία γνώρισε το όνομα Royal Enfield το 1895, όταν η αχανής υπο-ήπειρος ήταν ακόμη αποικία των Βρετανών. Εκείνη την πρώτη εποχή η Royal Enfield κατασκεύαζε όπλα για τον βρετανικό στρατό. Το 1901 κατασκεύασε την πρώτη μοτοσυκλέτα, με κινητήρα 239 κ.εκ. και το 1903 το πρώτο της αυτοκίνητο! Το 1947 η Ινδία απέκτησε την ανεξαρτησία της και το 1949 την πρώτη της μοτοσυκλέτα Enfield υπό Ινδική σημαία. Η εταιρεία γιγαντώθηκε τα επόμενα χρόνια, καθώς αποτέλεσε τον επίσημο προμηθευτή των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας επί δεκαετίες. Έτσι, υποβοηθούμενη και από την προστατευτική νομοθεσία η Royal Enfield έγινε συνώνυμο της μοτοσυκλέτας στην Ινδία και περήφανο παράδειγμα επιτυχίας κόντρα στον μοτοσυκλετιστικό κατήφορο της μεταπολεμικής Βρετανίας. Η μητρική RE τελικά πτώχευσε, όπως και κάθε άλλος Βρετανός κατασκευαστής μοτοσυκλετών. Το 1955 ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή μοτοσυκλετών και από τότε η Royal Enfield κυριαρχεί στην αγορά της Ινδίας όσον αφορά τις πωλήσεις πάνω από 250 κυβικά –με πάνω από 60.000 μονάδες κάθε μήνα! Η γκάμα της εταιρείας αποτελείται ουσιαστικά από μονοκύλινδρες μοτοσυκλέτες 350 και 500 κυβικών. Όλα της τα μοντέλα θυμίζουν ακόμα το πρωτότυπο που αντέγραψαν οι Ινδοί το 1947: τη Royal-Enfield Bullet του 1932.



Η Enfield έχει φτάσει να πουλάει πάνω από 700.000 μοτοσυκλέτες τον χρόνο στην Ινδία, όταν η HD μόλις φτάνει τις 250.000 μονάδες σε όλον τον κόσμο, η ΚΤΜ 200.000 και η BMW 150.000 μονάδες, ενώ οι Triumph και Ducati ακολουθούν με 50.000 μονάδες η κάθε μία. Όπως βλέπετε, η Enfield πουλάει μόνον στην Ινδία όσες μοτοσυκλέτες πουλάνε όλες αυτές οι εταιρείες μαζί σε όλον τον κόσμο.



Από του χρόνου η RE θα ανεβάσει την ετήσια παραγωγή στις 900.000 μονάδες καθώς πλέον αδυνατεί να καλύψει τη ζήτηση. Χρόνοι αναμονής 3 και 4 μηνών είναι πολύ συνηθισμένοι για την παραλαβή μιας Royal Enfield σήμερα σε πολλούς ντήλερ της εταιρείας. Πέραν της παραγωγικότερης, η «αυθεντική» εγγλέζικη Royal Enfield διεκδικεί από την Peugeot τον τίτλο του παλαιότερου κατασκευαστή –φτιάχνει μοτοσυκλέτες από το 1901. Η Triumph ξεκίνησε το 1902, η BSA και η Husqvarna το 1903. newsbeast loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Αύγουστος 28th, 2017 at 11:59 and is filed under ΜΟΤΟ - ΜΟΓ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.