Πιο σκληρή στάση από την ελληνοκυπριακή πλευρά στις διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού ζήτησε ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ο οποίος δήλωσε ότι «η Τουρκία οφείλει να σοβαρευτεί, ώστε η διαδικασία να οδηγηθεί σε βιώσιμη και διαρκή λύση». Είπε επίσης ότι η Εκκλησία θα παραμείνει σταθερή στις θέσεις της, ανεξαρτήτως των απόψεων που διατυπώνουν τα κόμματα και οι υποψήφιοι και θα αγωνίζεται για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού.



Τις δηλώσεις αυτές ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος τις έκανε μετά το Αρχιερατικό συλλείτουργο, στο οποίο προέστη μαζί με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Στέγης, με την ευκαιρία του προγράμματος Νέων των Ορθοδόξων Εκκλησιών (Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων) Μέσης Ανατολής, που φιλοξενεί η Εκκλησία Κύπρου σε κατασκήνωση της. Σε εκδήλωση στον κατασκηνωτικό χώρο ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος είπε ότι προσευχή όλων είναι οι βασανισμένοι νέοι της Μέσης Ανατολής να ζήσουν με ειρήνη.



Τόνισε ότι στην περιοχή υπάρχει χώρος για όλους τους ανθρώπους, είτε χριστιανούς είτε μουσουλμάνους είτε άλλων θρησκειών. Ο πατριάρχης Θεόδωρος ευχαρίστησε την Εκκλησία Κύπρου, η οποία, όπως είπε, αποτελεί σταυροδρόμι των Ορθόδοξων Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής. iefimerida loading…

