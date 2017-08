Αύγουστος 28th, 2017 by Σταματίνα

Το έχετε παρατηρήσει και εσείς, δεν γίνεται να μην το έχετε κάνει. Εχετε κοιτάξει τους αφαλούς των άλλων.



Οπως θα έχετε διαπιστώσει υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι: κάποιοι είναι μέσα και κάποιοι έξω. Ο εσωτερικός είναι αυτός που είναι μέσα και δεν φαίνεται, ενώ ο εξωτερικός είναι αυτός που προεξέχει. Η αλήθεια είναι πως οι εσωτερικοί αφαλοί είναι πιο συνηθισμένοι από τους εξωτερικούς. Αν και οι περισσότεροι πιστεύουν πως το είδος του αφαλού προκύπτει από το κόψιμο και το δέσιμο που κάνει ο γιατρός λίγα λεπτά μετά τον τοκετό, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.



Στην πραγματικότητα, ο αφαλός της κοιλιάς σχηματίζεται τις επόμενες ημέρες όταν και επουλώνεται. Οπότε ο τρόπος που θα θεραπευτεί η ουλή καθορίζει εάν ο αφαλός σας θα είναι εσωτερικός ή εξωτερικός. iefimerida loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Αύγουστος 28th, 2017 at 20:43 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.