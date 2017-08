Αύγουστος 28th, 2017 by Σταματίνα

Πιθανόν να έχετε ακούσει ότι ο καφές αφυδατώνει τον οργανισμό λόγω της διουρητικής δράσης που έχει η καφεΐνη. Είναι όμως αρκετά έντονη η διουρητική δράση του καφέ ώστε να οδηγήσει στην αφυδάτωση;Καθετί που πίνουμε, από το νερό και τους χυμούς φρούτων μέχρι τα αναψυκτικά και τα αλκοολούχα ποτά, έχει φυσική διουρητική δράση. Το πόσο καλό ενυδατικό μέσο είναι ένα ρόφημα ή ποτό έναντι ενός άλλου εξαρτάται από την αναλογία της ποσότητας που καταναλώνουμε και της ποσότητας που απορρίπτει ο οργανισμός μας, ώστε να διατηρηθεί ένα υγιές ισοζύγιο υγρών στο σώμα.



Το αλκοόλ, για παράδειγμα, έχει ισχυρή διουρητική δράση, με αποτέλεσμα να απορρυθμίζει την επάρκεια υγρών και ηλεκτρολυτών, ενώ παράλληλα (σε μεγάλες ποσότητες) εμποδίζει τον οργανισμό να απορροφήσει το νερό. Ο καφές και τα λοιπά καφεΐνούχα ροφήματα δεν οδηγούν σε αντίστοιχης κλίμακας αρνητικές επιδράσεις, επομένως δεν θεωρείται ότι αφυδατώνουν επικίνδυνα τον οργανισμό. Ο επίμονος μύθος ότι ο καφές προκαλεί αφυδάτωση έχει καταρριφθεί στο πλαίσιο διάφορων επιστημονικών μελετών. Μια μελέτη του 1928 υπέδειξε ότι η καφεΐνη έχει αξιοσημείωτη διουρητική δράση μόνο μετά από μακρά αποχή (δύο μήνες) ακόμη και σε μικρή δόση (περίπου μισό φλιτζάνι καφέ που αντιστοιχούσε σε 0,5 mg καφεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους). Ωστόσο, όταν η κατανάλωση καφεϊνούχων ροφημάτων είναι συστηματική παρατηρείται αυξανόμενη αντοχή του οργανισμού στην καφεΐνη και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα (μετά από μόλις τέσσερις ημέρες).



Μια άλλη μελέτη του 2005 κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η καφεΐνη δεν συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην αφυδάτωση του οργανισμού και, τέλος, μια πιο πρόσφατη μελέτη του 2016, η οποία δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση American Society for Nutrition, έδειξε ότι ο καφές, το τσάι, τα αναψυκτικά, το νερό και τα αθλητικά ποτά οδηγούν στον ίδιο βαθμό σε κατακράτηση υγρών. baby loading…

