Είναι γνωστό στα πέρατα του τεχνολογικού κόσμου ότι η ζωή της μπαταρίας του smartphone παραείναι σύντομη και το κινητό πεθαίνει πριν καν φας δεκατιανό! Φταίει η αθρόα χρήση που κάνουμε στο τηλέφωνο, φταίνε οι τόσες εφαρμογές που τρέχουμε ή μήπως εκείνη η βιντεοκλήση με τη μαμά;



Πολλά φταίνε, όλα τα παραπάνω μαζί και ακόμα περισσότερα δηλαδή, μόνο που δεν είναι μυστικό. Είναι οι δημοφιλέστερες των εφαρμογών αυτές που κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά, αλλά και η μη λελογισμένη χρήση της συσκευής πάντα, αφού τρέχουμε προγράμματα που δεν χρησιμοποιούμε ή τα αφήνουμε να κάνουν τα δικά τους, σε βάρος πάντα της μπαταρίας. Εφαρμογές που ξελιγώνουν το κινητό γρηγορότερα απ’ όσο μπορείς να βρεις πρόσβαση σε πρίζα. Αφήνοντας το smartphone άχρηστο δηλαδή τη στιγμή που θα το χρειαστείς πραγματικά. Πολλοί κατασκευαστές λογισμικού, εταιρίες προστασίας και τεχνολογικά δίκτυα έχουν αποπειραθεί να μας αποκαλύψουν ποια είναι τα προγράμματα που ρουφούν τη ζωτική ενέργεια του κινητού μας, είτε μιλάμε για περιβάλλον Android είτε για iPhone, μόνο που εμείς συνεχίζουμε να μην τους ακούμε. Και όλοι τους συμφωνούν στα βασικά. Δώστε λοιπόν προσοχή αυτή τη φορά… Εφαρμογές… ενεργειακοί βρικόλακες. Ο γίγαντας Avast έδωσε κι αυτός πρόσφατα στη δημοσιότητα τα top 10 apps που καταστρέφουν τις καλές επιδόσεις της μπαταρίας μας. Αντλώντας δεδομένα από 3 εκατ. χρήστες Android, βρήκε ποια προγράμματα έχουν τον μεγαλύτερο ενεργειακό αντίκτυπο στην μπαταρία, αν και τα ευρήματά του δεν είναι κατά κανέναν τρόπο καινούρια. Είναι απλώς άλλη μια επιβεβαίωση προηγούμενων ερευνών, πρακτικών δεδομένων και διαισθητικών αντιλήψεων.



Το λειτουργικό Android συνεχίζει εξάλλου την καλπάζουσα πορεία του και εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αγορά, σημειώνοντας μάλιστα και αύξηση 9,1% στο πρώτο τρίμηνο του 2017. Η Avast μας λέει λοιπόν, πως πέρα από το Google Maps, που το ξέραμε εξάλλου όλοι, κάτι Google TalkBack, Text-to-Speech, Docs, Play Music, Newsstand και Google Plus αντιπροσωπεύουν το 50% και βάλε της λίστας με τις πιο ενεργοβόρες εφαρμογές. Την ίδια ώρα, οι εφαρμογές των κατασκευαστών είναι κι αυτές Νο 1 δράστες για τον πρόωρο θάνατο της μπαταρίας. Ειδικά μάλιστα το Samsung AllShare, μια εφαρμογή για διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ συσκευών Samsung, ανακηρύχθηκε το απόλυτο… βαμπίρ της μπαταρίας! Αθώο δεν ήταν ούτε το Adobe Acrobat Reader, μόνο που αυτό είναι ολότελα απαραίτητο για την ανάγνωση pdf αρχείων. Η λίστα της Avast κλείνει με προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και βίντεο, σαν τον επίσης αρχιβρικόλακα Video Editor, αν και τέτοιες εφαρμογές περιμένεις να τις βρεις στη λίστα, καθώς απαιτούν μεγάλη επεξεργαστική ισχύ. Άλλοι πάλι τεχνολογικοί κολοσσοί συνεχίζουν να υποδεικνύουν τους συνήθεις υπόπτους, Facebook, Twitter και Snapchat, οι οποίοι καταλαμβάνουν συνήθως πρωτιές σε όλες τις σχετικές λίστες, παρά τις βελτιώσεις που έχουν εισάγει στη λειτουργία τους. Η μαγική πεντάδα των πέντε προγραμμάτων που ρημάζουν την μπαταρία μας, έτσι όπως ανασυγκροτείται από τις περισσότερες αξιόπιστες πηγές, είναι Facebook (και το Messenger φυσικά), Google Chrome, Twitter, Google Maps και Skype! Παρά ταύτα βέβαια, οι σοβαρότεροι υποδεικνύουν πως είναι το είδος της χρήσης που κάνουμε με αυτές τις εφαρμογές παρά οι ίδιες οι εφαρμογές. Πόσο συχνά τις τρέχουμε δηλαδή, για πόσο τις χρησιμοποιούμε και αν τις αφήνουμε να τρέχουν ανεξέλεγκτα στο περιθώριο. Είναι συνήθως τα background refresh features των εφαρμογών αυτών, οι αυτόματες ανανεώσεις των περιεχομένων τους δηλαδή, που απομυζούν τη ζωή της μπαταρίας σε χρόνο dt. Γι’ αυτό και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν τη μερίδα του λέοντος στην κατασπατάληση της μπαταρίας. Μια απλή ματιά στα mobile data του κινητού μας θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό! Άλλοι καλοί ένοχοι είναι το Snapchat, που γονατίζει επιπροσθέτως και τη μνήμη, το Netflix (κάτι που θα περίμενες φυσικά όταν βλέπεις ταινίες και σειρές στο κινητό σου!), το Amazon Shopping (ενοχοποιείται κυρίως για την ασυμβατότητά του με το Android και τη δουλειά στο παρασκήνιο παρά για τη δυσανάλογα μεγάλη χρήση δεδομένων), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Outlook και ενημερωτικές εφαρμογές σαν το BBC News. Η ΑVG συμφωνεί και επαυξάνει με τα παραπάνω, αναλύοντας μερικά εκατομμύρια ακόμα δεδομένα από επίσης εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα. Ανώνυμη ανάλυση, σπεύδει να μας καθησυχάσει! Η φίρμα μάς λέει λοιπόν πως οι πιο κοστοβόρες για την μπαταρία μας εφαρμογές είναι όσες προβάλλουν γραφικά (παιχνίδια, βίντεο, φωτογραφίες και animations) και όσο υψηλότερη η ανάλυση τόσο πιο σοβαρή η απομύζηση. Αλλά και τα προγράμματα που στέλνουν συνεχώς ειδοποιήσεις (notifications), καθώς δεν αφήνουν το κινητό να αποκοιμηθεί γλυκά (να μπει δηλαδή σε τρόπο λειτουργίας χαμηλότερης ενεργειακής χρήσης). Κάτι Facebook και Twitter, ακόμα και το Pokémon GO, είναι εδώ ορόσημα κατανάλωσης. Αλλά και η χρήση του GPS και της κάμερας δεν αφήνουν το κινητό να αναπνεύσει, αν και εδώ οι λόγοι της βαριάς χρήσης επεξεργαστικής δύναμης και δεδομένων είναι αυταπόδεικτοι και εξόχως προφανείς. Η ΑVG διακρίνει μάλιστα σε εφαρμογές που ενεργοποιείς εσύ καθημερινά και σε εκείνες που δεν κλείνεις ποτέ. Στην πρώτη έχει πάλι το Samsung WatchON, αλλά και τα Snapchat, Tinder, Amazon Shopping, Netflix και Microsoft Outlook. Και μερικές τοπικές (Αυστραλία και ΗΠΑ κυρίως) εφαρμογές τηλεοπτικού περιεχομένου και video ή audio streaming. Στη δεύτερη κατηγορία, των εφαρμογών που τρέχουν στο παρασκήνιο με το που ανοίγεις το κινητό, τη μερίδα του λέοντος έχουν τα προγράμματα του κατασκευαστή. Υπηρεσίες και μικροεφαρμογές δηλαδή που ενημερώνονται συνεχώς και τρέχουν αδέσποτες. Προγράμματα σαν τα Samsung Link, Samsung Security Policy Updates, ChatON, WatchON κ.λπ. Η ΑVG ενοχοποιεί μάλιστα και τα ίδια τα προγράμματα που έχουν κυκλοφορήσει για να περιορίζουν την άσκοπη χρήση της μπαταρίας! Μακριά λοιπόν και από αυτά: 2 στα 10 πιο ενεργοβόρα προγράμματα που υποδεικνύει η ΑVG είναι εφαρμογές εξοικονόμησης μπαταρίας. Το τοπίο είναι παρόμοιο και στο περιβάλλον iOS φυσικά, καθώς και τα iPhone από τα ίδια πράγματα πλήττονται. Σε κάθε περίπτωση, Facebook και Twitter παραμένουν στην πρώτη πεντάδα των κατ’ εξακολούθηση δραστών, πλάι στα Google Chrome, Google Maps και Skype. Κατά τα άλλα, τα πράγματα κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος, όπως μας λένε ιστοσελίδες και υπηρεσίες που ασχολούνται αποκλειστικά με τα προϊόντα της Apple. Netflix, Hulu, HBO Go, YouTube, Pandora, Spotify, Google+, Hangouts, Skype και FaceTime είναι τα άλλα ενεργειακά βαμπίρ του iPhone, αλλά και κάθε εφαρμογή που δουλεύει στο παρασκήνιο αναζητώντας ενημερώσεις, κατεβάζοντας δεδομένα και ανανεώνοντας το περιεχόμενό τους. Το Facebook έχει φτάσει να παίζει αυτόματα τα βιντεάκια του! Τι μπορούμε να κάνουμε Κάθε πρόβλημα έχει βέβαια και τη λύση του κι όλο και κάτι θα μπορούμε να κάνουμε. Το πρώτο, ας πούμε, είναι να βρούμε ποιες είναι εκείνες οι εφαρμογές που ρουφούν τον ενεργειακό χυμό του κινητού μας. Κάθε smartphone μετρά σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση δεδομένων αλλά και επεξεργαστικής δύναμης, οπότε έχουμε έτσι μια καλή εικόνα του τι γίνεται. Εξίσου σημαντικό είναι να δούμε ποιες εφαρμογές δουλεύουν αθέατα στο παρασκήνιο, ανανεώνοντας συνεχώς το περιεχόμενό τους. Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, τότε θα δείτε την μπαταρία σας να μεταμορφώνεται μαγικά σε πρωταθλητή επιδόσεων! Μια λύση που προτείνεται επίσης είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές των social media, για παράδειγμα, αποκτώντας πρόσβαση στο περιεχόμενό τους από τις «ταπεινές» ιστοσελίδες τους. Facebook και Twitter μπορούν κάλλιστα να ανοίγουν από το πρόγραμμα περιήγησης που έχουμε εγκατεστημένο στο κινητό, αντί να χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές τους που καταπίνουν την μπαταρία αστραπιαία. Σημαντικό είναι επίσης να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις των εφαρμογών, ώστε να μη γίνονται όποτε αυτές θέλουν και ρουφούν την πολύτιμη μπαταρία μας (αλλά και τα δεδομένα μας). Και μιας και προσπαθούμε συνεχώς να εξοικονομήσουμε μπαταρία, και η φωτεινότητα της οθόνης δεν χρειάζεται να είναι συνεχώς στο μάξιμουμ. Ειδικά όταν είναι βράδυ και στο δωμάτιο επικρατούν συνθήκες απόλυτου σκότους! Κλείνοντας, η έξυπνη χρήση του κινητού και λίγη περιέργεια για το τι συμβαίνει στο περιθώριο της οθόνης είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε για να ζει το κινητό μας ως το απόγευμα τουλάχιστον. Απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες γεωεντοπισμού (location)

Απενεργοποιήστε το background refresh

Απενεργοποιήστε το αυτόματο download

Τσεκάρετε τα mail σας λιγότερο συχνά

Απενεργοποιήστε το Bluetooth (όταν δεν το χρειάζεστε)

Απενεργοποιήστε το Wi-Fi (όταν δεν το χρειάζεστε)

Επιλέξτε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας

Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης Κι έτσι θα μας μένει λίγη περισσότερη ενέργεια για να πάρουμε κι ένα τρίτο τηλέφωνο τη μαμά να τη διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε για άλλη μια φορά καλά… newsbeast loading…

