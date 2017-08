Αύγουστος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μέσω εγκεφαλικών απεικονίσεων ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον οι γιατροί να εντοπίζουν τα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης καρδιακής νόσου, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο Journal of the American Heart Association. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, με επικεφαλής τον Δρ Πέτρο Γιάνναρο διευθυντή του Εργαστηρίου Συμπεριφορικής Νευροφυσιολογίας, παρατήρησαν ένα συγκεκριμένο πρότυπο εγκεφαλικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια στρεσογόνων καταστάσεων, το οποίο συνδέεται με μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση της αρτηριακής πίεσης του αίματος.

«Οι απότομες αυξήσεις της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια στρεσογόνων γεγονότων μπορούν να αποτελέσουν δείκτη καρδιαγγειακών προβλημάτων. Προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε τα πρότυπα εγκεφαλικής δραστηριότητας ώστε να μπορούμε στο μέλλον να διακρίνουμε με βεβαιότητα την ευαισθησία των ανθρώπων στο στρες και πως αυτή σχετίζεται με τον ατομικό κίνδυνο καρδιακού νοσήματος», εξηγεί ο Δρ Γιάνναρος. Στο πλαίσιο της μελέτης, ο ερευνητής και οι συνεργάτες του υπέβαλλαν 157 άνδρες και 153 γυναίκες, 30-51 ετών, σε εγκεφαλική απεικόνιση, ενώ επίσης καταγραφόταν η αρτηριακή τους πίεση και ο καρδιακός ρυθμός, ενώ αυτοί διεκπεραίωναν εργασίες που τους προκαλούσαν άγχος. Πριν την έναρξη της μελέτης, κατά μέσο όρο η αρτηριακή πίεση των εθελοντών ήταν περίπου 121/73 mm/Hg, δηλαδή εντός φυσιολογικών πλαισίων. «Στους περισσότερους αυξήθηκε τόσο ο καρδιακός παλμός όσο και η αρτηριακή πίεση, αλλά αυτό που μας ενδιέφερε ήταν οι διαφορές από άτομο σε άτομο», επισημαίνει ο Δρ Γιάνναρος.

Και τονίζει ότι «πράγματι, σε ορισμένα άτομα, συγκεκριμένα πρότυπα εγκεφαλικής δραστηριότητας μπορούσαν να προβλέψουν τις καρδιαγγειακές ανταποκρίσεις τους. Αλλά και πάλι αυτή η παράμετρο αναλογεί μόλις στο 10% των διαφορών μεταξύ των ατομικών αντιδράσεων». Μαίρη Μπιμπή health.in.gr

