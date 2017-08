Αύγουστος 28th, 2017 by Σταματίνα

Η Ρωσία και η Τουρκία έχουν σχεδόν καταλήξει σε συμφωνία για την πώληση των συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας S-400. Αυτό δήλωσε σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Kommersant» ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας της Ρωσίας Ντμίτρι Σουγκάγιεφ. «Το εν λόγω ζήτημα στην ουσία έχει ‘τελειώσει’, ωστόσο δεν πρόκειται για πώληση πυροβόλων όπλων, αλλά για ένα ιδιαίτερο σύστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διάφορες πτυχές. Ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σ ένα θετικό αποτέλεσμα» δήλωσε ο Σουγκάγιεφ, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι παρατηρείται μεγάλη ζήτηση στα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και πως όσον αφορά τους S-400 Triumf αυτή τη στιγμή εξετάζονται περίπου 10 αιτήματα που αφορούν τις πωλήσεις αυτών των συστημάτων.



Εκτός των άλλων ο Σουκάγιεφ, επισημαίνει ότι στις πωλήσεις ρωσικών οπλικών συστημάτων προς άλλες χώρες, την πρώτη θέση κατέχει η αεροπορία.

«Περίπου το 50% των πωλήσεων αφορούν δικά μας αεροσκάφη και ελικόπτερα» ενώ στην Ρωσία «αντιστοιχεί το 27% των πωλήσεων παγκοσμίως που αφορούν την πολεμική αεροπορία», δηλώνει ο Σουγκάγιεφ, επισημαίνοντας ότι εφέτος αναμένεται αύξηση των πωλήσεων ρωσικών οπλικών συστημάτων που αφορούν τον στρατό ξηράς , το ποσοστό των οποίων μπορεί να υπερβεί το 30% στο σύνολο των εξαγωγών. Όσον αφορά τις χώρες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα ρωσικά οπλικά συστήματα, σύμφωνα με τον Σουγκάγιεφ, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαφοροποίηση, ως προς την γεωγραφική τους θέση.

«Ο προσανατολισμός μας –λέει ωστόσο- εξακολουθεί να είναι στραμμένος προς την Μέση Ανατολή και τη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, δυο περιοχές στις οποίες αντιστοιχεί περίπου το 40% των πωλήσεων οπλικών συστημάτων». Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας της Ρωσίας είπε επίσης ότι μια από τις χώρες που δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα ρωσικά οπλικά συστήματα είναι η Σαουδική Αραβία, ενώ την παρούσα περίοδο αναπτύσσεται η διακρατική συνεργασία στον τομέα αυτό με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, την Ιορδανία, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Αίγυπτο και τον Λίβανο.

Αναφερόμενος μάλιστα στις χώρες αυτές ο Σουγκάγιεφ, επισημαίνει, ότι «στην ουσία έχουμε καλύψει όλη αυτή την περιοχή με την οποία έχουμε οικοδομήσει σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις».



Η εφημερίδα «Κομμερσάντ» επισημαίνει ότι οι εξαγωγές ρωσικών οπλικών συστημάτων συνιστούν μια από τις βασικές πηγές κρατικών εσόδων, καθώς το 2015 τα έσοδα από τις πωλήσεις οπλικών συστημάτων άγγιξαν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια (δεδομένου ότι το 2000 έφθαναν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια) ΑΠΕ-ΜΠΕ, Kommersant.ru loading…

