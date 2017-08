Αύγουστος 28th, 2017 by Σταματίνα

Καθημερινά στις περισσότερες γυναίκες συμβαίνει να μένει ελάχιστος προσωπικός χρόνος, τον οποίο όμως φροντίζουν ολοένα και περισσότερο να αξιοποιούν κάνοντας γυμναστική για να βελτιώσουν την υγεία τους και να αποκτήσουν μια καλλίγραμμη σιλουέτα.



Παρόλα αυτά θα γνωρίζεις, ως προς τη γράμμωση και την απώλεια των περιττών κιλών και του λίπους, υπάρχουν ορισμένα σημεία του σώματος που θεωρούνται πιο «δύσκολα» και απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή, προσπάθεια και πιο εξειδικευμένη άσκηση. Ενα από αυτά είναι και το εσωτερικό των μηρών, το οποίο συχνά θα σε έχει κάνει να αισθάνεσαι άβολα είτε γιατί έχεις παρατηρήσει ότι είναι χαλαρό είτε γιατί εκεί το λίπος δείχνει να επιμένει και να μην εξαφανίζεται. Για να τον δυναμώσεις δεν πρέπει να ξοδέψεις ατέλειωτες ώρες στην αερόβια προπόνηση ούτε και να πάρεις με τη σειρά όλα τα μηχανήματα γυμναστικής στο γυμναστήριο, αντιθέτως σού προτείνουμε την πιο απλή και αποτελεσματική λύση, που το μόνο που απαιτεί είναι την κίνηση του ίδιου του σώματος σου.



Ο λόγος για την άσκηση «walking lunge» την οποία μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε στιγμή έχεις ελεύθερο χρόνο μέσα στη μέρα σου, στο σπίτι σου, στο πάρκο, στο γήπεδο ή ακόμα και το γυμναστήριο. Τονώνει τους μηρούς, ενώ παράλληλα κάνει και τους υπόλοιπους μύες των ποδιών να «καίνε» καθώς την εκτελείς, μιας και στηρίζεται στα βαθιά βήματα, απαιτεί συνεχή επέκταση ισχίου και αλλαγή του σωματικού βάρους από το ένα πόδι στο άλλο, ενώ ταυτόχρονα προσπαθείς να διατηρήσεις σε ισορροπία τον κορμό σου. Πώς θα εκτελέσεις την άσκηση «walking lunge»: Ξεκίνα από όρθια στάση και βάλε τα χέρια στη μέση σου. Κάνε ένα βήμα με το ένα σου πόδι και χαμήλωσε τον κορμό σου μέχρι να σχηματιστεί ορθή γωνία με αυτό. Φέρε μπροστά το άλλο πόδι ενώ την ίδια στιγμή επαναφέρεις τον κορμό σου στην αρχική, όρθια δηλαδή στάση του. Κάνε ένα βήμα με το άλλο σου πόδι και ακολούθησε αυτή την ροή της άσκησης για 20 φορές (10 επαναλήψεις ανά πόδι). Συνολικά θα πρέπει να ολοκληρώσεις τρία σετ. Οταν πια έχεις συνηθίσει την άσκηση αυτή μπορείς να προσθέσεις αλτήρες στα χέρια σου για να αυξήσεις το βαθμό δυσκολίας και την αποτελεσματικότητα της. bovary loading…

