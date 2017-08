Αύγουστος 28th, 2017 by Σταματίνα

Στη βαθιά ενυδάτωση και λάμψη της επιδερμίδας σας μπορεί να συμβάλλει το μύρτιλο. Αν λοιπόν θέλετε να δείχνει λαμπερή και να εντυπωσιάζετε μπορείτε να φτιάξετε την εξής ενυδατική μάσκα:



Υλικά 1/4 φρέσκα μύρτιλα

1 κουταλιά της σούπας ακατέργαστο μέλι

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

Χυμός από μισό λεμόνι

Ζάχαρη 1 κ.γ. Πώς τη φτιάχνετε Βάλτε τα πρώτα τέσσερα συστατικά σε ένα μπλέντερ μέχρι να γίνουν λεία. Πάρτε τη ζάχαρη με τα χέρια σας και κάντε μασάζ ομοιόμορφα σε όλο το πρόσωπο, προσέχοντας την περιοχή των ματιών. Αφήστε τη μάσκα για δέκα λεπτά. Αφαιρέστε με ένα ζεστό, υγρό πανί. newsbeast loading…

