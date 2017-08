Αύγουστος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ξεκινάνε και φέτος την λειτουργία τους οι ακαδημίες βόλεϊ του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών. Από το 1976 μαζί. Με την εμπειρία,το μεράκι και την αγάπη για το άθλημα οι πιο καταξιωμένοι προπονητές και παιδαγωγοί στο χώρο, θα ενώσουν και γι αυτή την χρονιά τις δυνάμεις τους. Μέμτσας, Κολοβού, Παπανίκου, Λούδας, Γεωργαντά αποτελούν την προπονητική ομάδα που θα μυήσει αγόρια και κορίτσια στα μυστικά του βόλεϊ. Τμήματα μίνι για αγόρια και κορίτσια και ομάδες παγκορασίδων, παίδων, κορασίδων, εφήβων, ανδρών και γυναικών είναι τα πεδία που οι αθλητές μας θα ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους και θα έχουν όλοι την ευκαιρία να αγωνιστούν και να διασκεδάσουν. Η παράδοση που έχει δημιουργήσει ο σύλλογος μας στο αντρικό και στο γυναικείο βόλεϊ, οι πετυχημένες παρουσίες μας στα πρωταθλήματα της ΕΟΠΕ και της ΕΣΠΕΜ και η συνεχής τροφοδότηση των εθνικών μας ομάδων με αθλητές και αθλήτριες που διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι τα αδιάψευστα διαπιστευτήρια μας. Έλα και εσύ στην μεγάλη οικογένεια του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών. Κάνε τα πρώτα σου βήματα προς την επιτυχία. Η περιπέτεια αρχίζει. ΓΣΓ

