Αύγουστος 28th, 2017 by Σταματίνα

Πρόκειται για ένα ερώτημα που ενδεχομένως απασχολεί πολλούς γονείς, που έρχονται «αντιμέτωποι» με τη συνεχή αναζήτηση φαγητού από το παιδί τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις το έντονο αίσθημα πείνας πιθανόν να δικαιολογείται, καθώς το παιδί μπορεί να διανύει μια περίοδο με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης ή να έχει αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις λόγω έντονης σωματικής δραστηριότητας. Από την άλλη, το πρόβλημα μπορεί να εντοπίζεται στο πρόγραμμα γευμάτων, αφού ένα παιδί που παραλείπει κάποια γεύματα ή σνακ, ίσως τρέφεται ανεπαρκώς.



Άλλες φορές όμως, η πείνα μπορεί να μη συνδέεται με τις βιολογικές ανάγκες του παιδιού και να χρησιμοποιείται για να καλύψει άλλες ανάγκες ή να προκύπτει από ορισμένες συνήθειες του τρόπου ζωής. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται μια διερεύνηση από την πλευρά των γονέων, καθώς η συστηματική κατανάλωση φαγητού που δεν ανταποκρίνεται στο αίσθημα πείνας και κορεσμού, μπορεί προοδευτικά να αποτελέσει πρόβλημα για τη διαχείριση του βάρους και να αποτρέψει τα παιδιά από την ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης με το φαγητό. Εάν λοιπόν το παιδί σας ζητάει συνέχεια φαγητό, αναρωτηθείτε μήπως συντρέχει κάποιος από τους παρακάτω λόγους: – Μήπως διψάει; Μερικές φορές, το αίσθημα δίψας μπορεί να συγχέεται με αυτό της πείνας. Επομένως, εάν το παιδί σας ζητήσει φαγητό λίγο μετά από την κατανάλωση ενός γεύματος ή σνακ, δοκιμάστε να του προσφέρετε πρώτα ένα ποτήρι νερό. – Μήπως βαριέται; Το αίσθημα βαριεστημάρας μπορεί να οδηγήσει το παιδί σας στην αναζήτηση φαγητού απλά επειδή δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει. Μπορείτε λοιπόν, να του προτείνετε κάποια δραστηριότητα ή να κάνετε κάτι μαζί του για να δείτε εάν μετά από λίγο θα ξεχάσει ότι «πεινούσε».



– Μήπως έχει συνηθίσει να τρώει μπροστά στην τηλεόραση; Η παρακολούθηση τηλεόρασης συνοδεία κάποιου γεύματος ή σνακ αποτελεί μια «κακή» συνήθεια που δύσκολα αλλάζει εάν παγιωθεί. Φροντίστε το παιδί σας να καταναλώνει τα γεύματα και σνακ του με κλειστή την τηλεόραση ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, ώστε να μη συνδέσει τις δύο δραστηριότητες μεταξύ τους. – Μήπως υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα «πειρασμών» στο σπίτι; Εάν το παιδί σας είναι συνεχώς εκτεθειμένο σε φαγητό ή «λιχουδιές» που μπορεί να υπάρχουν σε εμφανή σημεία μέσα στο σπίτι, τότε είναι πολύ πιθανό να τα αναζητά συχνά. Συνεπώς, περιορίστε τη διαθεσιμότητά τους, ειδικά σε σημεία που το παιδί σας έχει εύκολη πρόσβαση. – Μήπως βλέπει εσάς να «τσιμπολογάτε» συχνά; Μην ξεχνάτε ότι τα παιδιά παρατηρούν και μιμούνται τη δική σας συμπεριφορά. Έτσι, εάν βλέπει εσάς να καταναλώνετε φαγητό ή σνακ συχνά μέσα στην ημέρα είναι πιθανό να θελήσει να κάνει το ίδιο. – Μήπως δεν κοιμάται αρκετά; Η επιστημονική βιβλιογραφία δείχνει πως η έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο αίσθημα πείνας την επόμενη μέρα και υψηλότερη κατανάλωση «ανθυγιεινών» τροφίμων. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας καλύπτει καθημερινά τις συνιστώμενες ώρες ύπνου ανάλογα με την ηλικία του. neadiatrofis loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Αύγουστος 28th, 2017 at 13:42 and is filed under ΠΑΙΔΙ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.