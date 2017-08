Αύγουστος 28th, 2017 by Σταματίνα

Κάλλιο αργά παρά ποτέ, λέει η γνωστή παροιμία, που ταιριάζει γάντι στη διάταξη περί άμεσων επιστροφών φόρων σε επιχειρήσεις, η οποία αν και θα έπρεπε να έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Αυγούστου, φτάσαμε στο τέλος του μήνα για να εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος.



Στόχος της διάταξης δεν είναι άλλος από το να δοθούν ανάσες ρευστότητας σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν «γονατίσει» από τις καθυστερήσεις του υπουργείου Οικονομικών (και) ως προς τις επιστροφές φόρων, οι οποίες συνολικά ξεπερνούν τα 2 δις ευρώ. Πώς θα γίνει αυτό; Με επιστροφές χωρίς έλεγχο ποσών ως 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η διάταξη αφορά σε εκκρεμείς την 1η Αυγούστου αιτήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και ΦΠΑ. Δεν θεωρούνται, όμως, εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.



Σημειώνεται ότι όσον αφορά στις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ, η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα, άρα και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Σημειωτέον ότι η διάταξη εφαρμόζεται, εφόσον το συνολικά αιτηθέν προς επιστροφή ποσό για το οποίο εκκρεμεί έλεγχος, δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, ανά δικαιούχο και ανά φορολογία. Προβλέπεται δηλαδή η δυνατότητα ικανοποίησης περισσότερων αιτημάτων του ίδιου δικαιούχου όταν συνολικά δεν υπερβαίνουν, ανά φορολογία, τις 10.000 ευρώ. iefimerida loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Αύγουστος 28th, 2017 at 18:53 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.