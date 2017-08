Αύγουστος 28th, 2017 by Σταματίνα

Εντύπωση προκάλεσαν τα όσα είπε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφωνας Αλεξιάδης για τον ΕΝΦΙΑ, μιλώντας στην τηλεόραση του Σκάι.



Ο κ. Αλεξιάδης αναφερόμενος στο δυσβάσταχτο αυτό φόρο που ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργούσε σημείωσε: «Ακόμα θα μιλάμε για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ; Αυτά είναι περσινά ξινά σταφύλια. Η κυβέρνηση δεν έπεσε από αυτό αλλά από μια σειρά πολιτικές.



Είμαστε σε μια φάση διαπραγμάτευσης να πετύχουμε κάποια πολιτική, κάποια πράγματα τα πετυχαίνουμε και άλλα όχι. Ο ΕΝΦΙΑ του ’17 σε σχέση με το ’16 είναι μειωμένος κατά 20 εκατ. ευρώ», υποστήριξε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών. iefimerida loading…

