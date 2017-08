Αύγουστος 27th, 2017 by Σταματίνα

Tο Nissan e-NV200 είναι το πρώτο σε πωλήσεις αμιγώς ηλεκτροκίνητο βαν στην κατηγορία του, καθώς αποτελεί την τέλεια λύση μεταφοράς τόσο για οικογένειες, όσο και για επιχειρήσεις, συνδυάζοντας τα οφέλη του καταξιωμένου NV200 με την τεχνολογία μηδενικών εκπομπών ρύπων του πρώτου σε πωλήσεις στον κόσμο αμιγώς ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου, του Leaf.



Τώρα στην έκδοση Maxi που κατασκευάζεται σε συνεργασία με τον κορυφαίο κατασκευαστή επαγγελματικών αμαξωμάτων Voltia, το e-NV200 καλύπτει ακόμα μεγαλύτερο εύρος μεταφορικών υπηρεσιών όπως αυτές των ταχυδρομικών, των πωλήσεων επίπλων και εν γένει εκείνων που σχετίζονται με την μεταφορά φορτίων μεγάλου όγκου. Το e-NV200 Maxi μπορεί να χωρέσει έως 8 m3 φορτίου και μέχρι 600 κιλά, ενώ η αυτονομία του φτάνει τα 140 χλμ με μια πλήρη φόρτιση.



Πέρα από τα προφανή περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, οι ιδιοκτήτες του e-NV200 Maxi επωφελούνται από το χαμηλό κόστος λειτουργίας του, αλλά και από την ομαλή και σχεδόν αθόρυβη κύλιση που προσφέρει, ενώ μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την εγγύηση πέντε χρόνων / 100.000 χιλιομέτρων της μάρκας. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Αύγουστος 27th, 2017 at 21:27 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.