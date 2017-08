Αύγουστος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η πίστα του Σπα υποδέχτηκε σήμερα ομάδες και οδηγούς με θερμοκρασία αέρα στους 23 βαθμούς Κελσίου και θερμοκρασία οδοστρώματος στους 33 βαθμούς Κελσίου με ελαφριά συννεφιά. Το σβήσιμο των κόκκινων φώτων βρήκε τους πρώτους 6 να διατηρούν τις θέσεις τους, χωρίς δράμα, ενώ ο Αλόνσο κάνοντας καλή εκκίνηση ανέβηκε 7ος προσωρινά. Οι Πέρεζ/Οκόν ακούμπησαν τροχούς στην είσοδο της Eau Rouge με 300km/h και συμφωνούμε απόλυτα με το Γκροζάν που τόνισε ότι πρέπει να ηρεμήσουν οι δυο τους. Ο Φερστάπεν καθώς έχασε όλη την ισχύ της υβριδικής μηχανής στη Red Bull του που χρησιμοποιεί Renault.

Γύρο με το γύρο οι διαφορές άρχισαν να σταθεροποιούνται πάνω από το δευτερόλεπτο και στο 10ο γύρο άρχισαν τα πιτ στοπ. Ο Χάμιλτον που οδηγούσε την κούρσα μπήκε 1ος στον 12ο γύρο. Ο Μπότας ακολούθησε στον 13ο, ο Φέτελ μπήκε στον 14ο και ο Ράικονεν στον 16ο γύρο. Πριν μπει ο Φινλανδός είχε βρεθεί μπροστά από το Χάμιλτον, ο Βρετανός τον πέρασε όμως άνετα στην ευθεία Κέμελ. Ο Ράικονεν πήρε ποινή ακινησίας 10 sec στα πιτ επειδή αγνόησε τις κίτρινες σημαίες. Οι τέσσερις πρωτοπόροι έβαλαν τη μαλακή γόμα και ο Φέτελ άρχισε να πιέζει το Χάμιλτον. Η διαφορά τους έπεσε στιγμιαία κάτω από δευτερόλεπτο. Ο Αλόνσο σταδιακά έχασε θέσεις και έπεσε στην 15η θέση. Χαρακτήρισε την απόδοση του μονοθεσίου «ντροπιαστική» και ήταν επιθετικός στην ομιλία του με τους μηχανικούς: «Δεν έχουν τόση σημασία οι διαφορές έτσι κι αλλιώς σε δοκιμές είμαστε, μη μου μιλάτε άλλο μέχρι το τέλος» και άλλα παρόμοια. Ο Ράικονεν βρέθηκε μπροστά από το Χάμιλτον πριν μπει στα πιτ. Ο Βρετανός τον πέρασε εύκολα.



Ο Ράικονεν έκτισε την ποινή του εκφράζοντας τις αμφιβολίες του για την απόφαση των αγωνοδικών. Η κίτρινη σημαία που αγνόησε ήταν στην ευθεία και αφορούσε στο μονοθέσιο του Φερστάπεν: ‘Μ’ αυτό ήταν στην άκρη του δρόμου» ακούστηκε απορημένος ο Φινλανδός. Βγαίνοντας ήταν 8ος κατάφερε όμως γρήγορα να περάσει τις Force India και ν’ ανέβει στην 6η θέση. Λίγο αργότερα οι δυο οδηγοί της Ινδικής ομάδας τράκαραν όταν ο Οκόν προσπάθησε να περάσει τον Πέρεζ πριν την Eau Rouge. Ο Μεξικάνος που είχε ποινή 5 δευτερολέπτων ευνοήθηκε από τη στρατηγική της ομάδας και βγήκε εμπρός από το Γάλλο. Η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας ήταν το έναυσμα για να μπουν όλοι στα πιτ.



Ο Μικ Σουμάχερ έκανε πριν τον αγώνα μερικούς γύρους με τη Benetton B194 του πατέρα του για να τον τιμήσει. Οι Mercedes δεν είχαν φρέσκο σετ πάρα πολύ μαλακής γόμας γιατί είχαν εξαρχής επιλέξει λιγότερα και έκαναν μια επιπλέον προσπάθεια στο Q2. Οι Ferrari είχαν και το έβαλαν. Οι Mercedes έβαλαν μαλακή γόμα. Στην επανεκκίνηση οι Ρικιάρντο, Ράικονεν πέρασαν το Μπότας. Μάλιστα ο Φινλανδός καθότι τον πέρασαν ταυτόχρονα από δεξιά αριστερά έχασε προς στιγμή την αυτοσυγκέντρωσή του και βρέθηκε εκτός πίστας καθώς καθυστέρησε να φρενάρει. Ο Χάμιλτον με εξαιρετική προσπάθεια κατάφερε να σταθεί μπροστά από το Φέτελ που βρέθηκε πλάι του στα φρένα για τη Les Combes.



Παρά το πλεονέκτημα λόγω ταχύτερης γόμας που είχε ο Φέτελ, ο Χάμιλτον κατόρθωσε να κρατήσει τη διαφορά πάνω από το 1sec, σε λιγότερη απόσταση χρονικά ενεργοποιείται το DRS. Στο ίδιο σημείο εντύπωση προκαλούσε η αδυναμία του Ράικονεν να πιέσει το Ρικιάρντο για την 3η θέση. Αμφότεροι είχαν την πάρα πολύ μαλακή γόμα.

Ο Μπότας δεν κατάφερε να πιέσει τους Χάμιλτον Φέτελ. Ο Χάμιλτον κράτησε πίσω του το Φέτελ, για την ακρίβεια δεν του επέτρεψε ποτέ να φτάσει σε απόσταση βολής. Το πέσιμο της καρό σημαίας τον βρήκε να πανηγυρίζει την 50στή νίκη της καριέρας του και την 3η στο Σπα. Αρκεί να δει κανείς το Μπότας που τερμάτισε 5ος για να συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολο ήταν να κρατηθεί εμπρός με τη πιο αργή γόμα ο Βρετανός. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι ο Ρικιάρντο επέστρεψε στο βάθρο μετά την εγκατάλειψη – ελέω Φερστάπεν – στην Ουγγαρία.

Ο Πέρεζ με τη Force India αναγκάστηκε τελικά σε εγκατάλειψη δυο γύρους πριν το φινάλε. Ο Οκόν τερμάτισε δίνοντας τους 2 βαθμούς της 9ης θέσης στη Force India. Σίγουρα το βράδυ στην απενημέρωση τα πράγματα δε θα είναι ήρεμα. Ο Φέτελ στο βάθρο με τις δηλώσεις του συνόψισε άψογα τον αγώνα: «Σε κάθε γύρο περίμενα να κάνει λάθος, δεν έκανε. Περίμενε να κάνω λάθος δεν έκανα. Στην επανεκκίνηση, βρέθηκα δίπλα του μετά ήταν αγώνας αεροδυναμικών αντιστάσεων. Ο ρυθμός μας ήταν πολύ καλύτερος από το Σίλβερστον. Ο Φέτελ συνεχίζει να προηγείται στη βαθμολογία πλέον όμως η διαφορά μειώθηκε στους 7 βαθμούς. Επόμενος αγώνας την ερχόμενη Κυριακή 3/9 στην έδρα της Ferrari, στο ναό της ταχύτητας, τη θρυλική Μόντσα.



Συνολικά η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής: protothema

