Αύγουστος 27th, 2017 by Σταματίνα

Ένας πρώην μηχανικός της αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen, ο Τζέιμς Λιάνγκ, καταδικάστηκε σήμερα από δικαστήριο του Ντιτρόιτ σε φυλάκιση 40 μηνών και πρόστιμο ύψους 200.000 δολαρίων για τον ρόλο που διαδραμάτισε στο σκάνδαλο «ντίζελγκεϊτ». Αφού εκτίσει την ποινή του ο Λιάνγκ ενδέχεται να απελαθεί στη Γερμανία. Ο 63χρονος μηχανικός είχε δηλώσει ένοχος στις κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί περί παραπλάνησης των ρυθμιστικών αρχών. Είχε συνεργαστεί επίσης με τις αμερικανικές αρχές στην έρευνα της υπόθεσης που αφορούσε την προώθηση στην αγορά ντιζελοκίνητων οχημάτων που εξέπεμπαν περισσότερους ρύπους από όσους επιτρέπει η αμερικανική νομοθεσία. Την περασμένη εβδομάδα οι εισαγγελείς πρότειναν να του επιβληθεί φυλάκιση τριών ετών, ενώ οι δικηγόροι του ζητούσαν να του επιτραπεί να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ο δικαστής Σον Κοξ έκρινε, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters που αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι ο Λιάνγκ μετείχε σε μια «μακροχρόνια συνωμοσία» που είχε ως αποτέλεσμα την εξαπάτηση των Αμερικανών καταναλωτών. «Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό έγκλημα σε βάρος του οικονομικού συστήματός μας», τόνισε στην απόφασή του.



Ο Κοξ πρόσθεσε ότι ελπίζει η ποινή φυλάκισης να αποτρέψει άλλους μηχανικούς και στελέχη των αυτοκινητοβιομηχανιών από παρόμοια συμπεριφορά. Να σημειωθεί ότι το πρόστιμο των 200.000 δολαρίων είναι δεκαπλάσιο από το ποσό που ζητούσαν οι εισαγγελικές αρχές. Ο Λιάνγκ έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση στην ποινή που του επιβλήθηκε.



Η Volkswagen υποχρεώθηκε να πληρώσει περίπου 22 δισεκατομμύρια δολάρια ως πρόστιμο στις ΗΠΑ επειδή εξόπλιζε τα ντιζελοκίνητα οχήματά της με ένα παράνομο λογισμικό που εμφάνιζε μειωμένες τις εκπομπές ρύπων κατά τους ελέγχους. newsbeast loading…

