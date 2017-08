Αύγουστος 27th, 2017 by Σταματίνα

Οι λιγούρες έρχονται συνήθως εκεί που δεν τις περιμένεις. Σου χτυπούν την πόρτα κυρίως τις βραδινές ώρες, παίζουν ύπουλα παιχνίδια με το μυαλό σου και σε κάνουν να θέλεις να καταναλώσεις οτιδήποτε υπάρχει στο ψυγείο ή στα ντουλάπια της κουζίνας σου, χωρίς να λογαριάζεις αν αυτό είναι πολύ παχυντικό. Κι αν μέχρι τώρα οι προσπάθειες σου να τις αντιμετωπίσεις έπεσαν στο κενό, μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Diabetes, Obesity and Metabolism έρχεται να σου δώσει την απόλυτη λύση.



Σύμφωνα με τους ερευνητές της μελέτης υπάρχει λοιπόν ένας ξηρός καρπός, ο οποίος δρα απευθείας στο κέντρο του αυτοελέγχου στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να μπορεί να αποτρέπει από την κατανάλωση τροφών που όχι μόνο δεν είναι υγιεινές για των ανθρώπινο οργανισμό αλλά επιβαρύνουν το σώμα με περιττές θερμίδες. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν δέκα υπέρβαροι άνθρωποι. Στο πρώτο σέσιον οι ερευνητές έδωσαν σε ορισμένους συμμετέχοντες να καταναλώσουν για πέντε ημέρες smoothies τα οποία περιελάμβαναν 48 γραμμάρια καρύδια (συνιστώμενη ποσότητα κατανάλωσης από τις διαιτητικές οδηγίες που έχει εκδώσει η American Diabetes Association), ενώ σε άλλους έδωσαν smoothies που ναι μεν είχαν την ίδια γεύση με τα παραπάνω αλλά δεν περιελάμβαναν καρύδια. Στο δεύτερο σέσιον όσοι είχαν καταναλώσει smoothies με καρύδια, ήπιαν πλέον smoothies χωρίς αυτόν τον ξηρό καρπό και το αντίστροφο.



Για να μελετήσουν την εγκεφαλική λειτουργία των συμμετεχόντων, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας. Η εξέταση αυτή έχει την δυνατότητα να καταγράφει την λειτουργικότητα του εγκεφάλου. Οταν ένα σημείο του εγκεφάλου ενεργοποιείται, είναι δυνατόν να απεικονίζεται πιο έντονα φωτισμένο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας, όταν οι συμμετέχοντες που είχαν καταναλώσει τα smoothies με καρύδια έβλεπαν φωτογραφίες με νόστιμα και λαχταριστά φαγητά, το κέντρο του εγκεφάλου που ρυθμίζει την όρεξη ήταν αναμμένο (μειωμένη όρεξη), σε αντίθεση με την περίοδο που είχαν πιει το smoothie χωρίς καρύδια, που τότε το κέντρο ήταν σβηστό (αυξημένη όρεξη). Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι η κατανάλωση καρυδιών επηρέασε αυτό το τμήμα του εγκεφάλου, το οποίο ονομάζεται «insula» μία κρυμμένη περιοχή του γευστικού φλοιού , ενώ οι συμμετέχοντες που είχαν καταναλώσει το ξηρό καρπό δήλωναν ότι είχαν μειωμένη όρεξη το πενθήμερο που έλαβαν το smoothie που περιείχε καρύδια. Τα καρύδια είναι μια πολύ υγιεινή τροφή. Είναι πλούσια σε ωφέλιμα Ω-3 λιπαρά, πρωτεΐνες, μαγνήσιο, βιταμίνη Β6 αλλά και βιταμίνη Ε και προωθούν το αίσθημα του κορεσμού ενώ μειώνουν δραστικά τις λιγούρες και το αίσθημα της πείνας. Το μόνο που έχετε να κάνετε αν θέλετε να δείτε άμεσα αποτελέσματα στη σιλουέτα σας είναι να τα βάλετε στη διατροφή σας! bovary loading…

