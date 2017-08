Αύγουστος 27th, 2017 by Σταματίνα

Οσο πλησιάζει η παρουσίαση του iPhone 8, τόσο διαρρέουν πληροφορίες για τα χαρακτηρίστηκα του νέου μοντέλου.



Η Apple αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στους πελάτες της να ξεκλειδώνουν το κινητό τους τηλέφωνο χωρίς καν να το αγγίξουν, αφού αναμένεται να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Bloomberg, αυτή αναμένεται να είναι και η μεγαλύτερη καινοτομία του τηλεφώνου, το οποίος εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει μια σειρά από χαρακτηριστικά που δεν έχουν υπάρξει ξανά σε κανένα άλλο κινητό τηλέφωνο.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι υπέρυθρες κάμερες που θα επιτρέπουν στους επεξεργαστές να δουν τα πρόσωπα των ανθρώπων και στο σκοτάδι. iefimerida loading…

