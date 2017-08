Αύγουστος 27th, 2017 by Σταματίνα

Επειδή η κινόα έγινε της μόδας και θεωρείται superfood, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να την σνομπάρουμε. Αντίθετα, την χρειαζόμαστε. Ερευνητές λένε ότι η κινόα είναι «βόμβα» πρωτεϊνών και ασβεστίου και έχει τρομερές αντιοξειδωτικές ουσίες. Την έτρωγαν οι Ίνκας, σήμερα την τρώνε οι αστροναύτες, αυτοί κάτι ξέρουν. Βάλτε την στο πιάτο σας με τον ευκολότερο τρόπο.



Υλικά για το ταμπουλέ από κινόα 1/3 φλυτζανιού κινόα, λευκή ποικιλία

2 ώριμες ντομάτες, ψιλοκομμένες

Μισή κόκκινη και κίτρινη πιπεριά, ψιλοκομμένες

Ψιλοκομμένος μαϊντανός και 2-3 φύλλα δυόσμου

1 κρεμμύδι μεσαίο προς μικρό, ψιλοκομμένο

Χυμό λεμονιού, αλάτι, ελαιόλαδο, πιπέρι



Εκτέλεση Βράστε την κινόα για 15 λεπτά, όπως λέει το πακέτο (πανεύκολο), σουρώστε την

Σε ένα βαθύ μπολ συνδιάστε την κινόα με όλα τα υλικά

Ρίξτε αλάτι και πιπέρι, δοκιμάστε αν θέλει παραπάνω λεμόνι -Ετοιμη! Η σαλάτα κινόα είναι ιδιαίτερα χορταστική και χρησιμοποιείται ως βάση δίαιτας, για απώλεια κιλών. Αν δεν σας φτάνει μια απλή σαλάτα κινόα, χρησιμοποιήστε την ως συνοδευτικό για κρέατα και κοτόπουλο. Προσθέστε τόνο, ρόκα, αγγούρι. iefimerida loading…

