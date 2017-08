Αύγουστος 27th, 2017 by Σταματίνα

Ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγματα που συμβαίνει στην κουζίνα μας μπορεί να είναι η μυρωδιά που αναδύεται κάποιες φορές από το ψυγείο. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να εξαφανίσετε στο λεπτό την άσχημη μυρωδιά που αναδύεται από το ψυγείο σας και που προκαλείται από διάφορα φαγητά είναι να βάλετε ένα υλικό που ίσως δεν φαντάζεστε!



Βάλτε μέσα σε ένα μπολ χρησιμοποιημένους κόκκους καφέ. Το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει. Δεν χρειάζεται να βγάλετε ποτέ ξανά το μπολ ή την κούπα με τους κόκκους καφέ από το ψυγείο σας. Φροντίζετε μόνο να τους ανανεώνετε μια φορά το μήνα (και πιο συγκεκριμένα κάθε πρώτη του μηνός για να μην το ξεχνάτε). Έτσι θα έχετε πάντα το πιο μυρωδάτο ψυγείο.



Μπορείτε, φυσικά, να βάλετε χρησιμοποιημένους κόκκους καφέ σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού θεωρείτε πως χρειάζεται καθώς προσφέρει μια ωραία μυρωδιά και εξουδετερώνει τις άσχημες οσμές. baby loading…

