Αύγουστος 27th, 2017 by Σταματίνα

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία που υπάρχουν στα λαχανικά άλλοτε ενισχύονται και άλλοτε καταστρέφονται με το μαγείρεμα. Αυτό συνεπάγεται ότι κάποια λαχανικά είναι προτιμότερο να τα τρώτε ωμά σε σαλάτα ή ως συνοδευτικό σε ένα κυρίως γεύμα ενώ άλλα καλό είναι να τα μαγειρεύετε.Δείτε, λοιπόν, παρακάτω, ποια λαχανικά ενισχύουν τα θρεπτικά τους συστατικά όταν μαγειρεύονται και με ποιον τρόπο πρέπει να γίνεται αυτό.



Οι ντομάτες, τα μανιτάρια και τα σπαράγγια είναι καλύτερο να μαγειρεύονται. Όταν η ντομάτα μαγειρεύεται διασπάται το παχύ κυτταρικό της τοίχωμα και απελευθερώνεται το λυκοπένιο, μια φυτοχημική ουσία με ισχυρή αντικαρκινική και αντιοξειδωτική δράση. Σύμφωνα μάλιστα με μελέτη του 2002 στην επιθεώρηση Journal of Agriculture and Food Chemistry, το μαγείρεμα ενισχύει την περιεκτικότητα της ντομάτας σε λυκοπένιο. Όσο για τα μανιτάρια, το μαγείρεμα βοηθά να απελευθερωθούν οι πολυσακχαρίτες που περιέχουν, οι οποίοι εμποδίζουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Τέλος, με το μαγείρεμα αυξάνεται και η ποσότητα αντικαρκινικών αντιοξειδωτικών ουσιών που υπάρχουν στα σπαράγγια.



Για να διατηρήσετε τα πολύτιμα συστατικά των λαχανικών, προτιμήστε να τα μαγειρέψετε στον ατμό ή να τα σωτάρετε με λίγο ελαιόλαδο (πολλά θρεπτικά συστατικά των λαχανικών είναι λιποδιαλυτά, επομένως ο οργανισμός τα απορροφά καλύτερα όταν συνδυάζονται με κάποια λιπαρή ουσία) για όσο το δυνατόν λιγότερη ώρα. Το βράσιμο δεν συνιστάται για το μαγείρεμα των λαχανικών, καθώς τα θρεπτικά συστατικά απελευθερώνονται στο νερό και χάνονται. baby loading…

