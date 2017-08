Αύγουστος 27th, 2017 by Σταματίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη στον αμφιλεγόμενο πρώην άνθρωπο του νόμου στην Κομητεία Μαρικόπα της Αριζόνας και πολιτικό του σύμμαχο Τζο Αρπάιο, τον αυτοαποκαλούμενο «σκληρότερο σερίφη της Αμερικής».



Και αυτό πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την καταδίκη του για επίδειξη υπέρμετρου ζήλου στην καταδίωξη παράτυπων μεταναστών και τις πρακτικές φακελώματος του γραφείου του. Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα απένειμε την πρώτη προεδρική χάρη της θητείας του στον 85χρονο Αρπάιο, τον οποίο έχει εξάρει επανειλημμένα για τη σκληρή στάση του έναντι των μεταναστών. «Σήμερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ απένειμε την προεδρική χάρη στον Τζο Αρπάιο, πρώην σερίφη της κομητείας Μαρικόπα στην Αριζόνα», αναφέρει ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.



«Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως σερίφη, ο Αρπάιο συνέχισε το έργο της ζωής του, να προστατεύει τους πολίτες από τις μάστιγες του εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης. Ο σερίφης Τζο Αρπάιο είναι τώρα 85 ετών, και έπειτα από πενήντα και πλέον χρόνια αξιοθαύμαστης υπηρεσίας προς το Έθνος, είναι ένας άξιος υποψήφιος για μια προεδρική χάρη», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση. iefimerida loading…

This entry was posted on Κυριακή, Αύγουστος 27th, 2017 at 08:10 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.