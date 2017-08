Αύγουστος 27th, 2017 by Σταματίνα

Υπάρχουν κάποια ρούχα και αξεσουάρ που οι περισσότεροι τα πλένουν όχι τόσο συχνά όσο θα έπρεπε γιατί νομίζουν ότι δεν χρειάζεται. Κάποια από τα ρούχα και τα αξεσουάρ σας ίσως χρειάζονται πιο συχνό πλύσιμο απ’ όσο πιστεύετε, ενώ άλλα… πολύ λιγότερο.



Δείτε παρακάτω αναλυτικά… τιδήποτε λευκό ή μεταξένιο Μετά από κάθε χρήση Σουτιέν Μετά από 3-4 χρήσεις



Υφασμάτινα παντελόνια και φούστες Μετά από 5-7 χρήσεις Μπουφάν 2 φορές τη σεζόν Ζακέτες και σακάκια Μετά από 5-6 χρήσεις Τζην Μετά από 4-5 χρήσεις Kολάν Μετά από 1-3 χρήσεις Πυτζάμες Μετά από 3-4 χρήσεις Κορμάκια Μετά από 1-3 χρήσεις Σορτσάκια Μετά από 2-3 χρήσεις baby loading…

