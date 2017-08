Αύγουστος 27th, 2017 by Σταματίνα

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τον ΕΝΦΙΑ του 2017 με την 29η Σεπτεμβρίου να έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης. Μάλιστα, μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη 31 Αυγούστου αναμένεται να αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του φόρου στο TAXISnet.



Ο ΕΝΦΙΑ και φέτος θα πρέπει να καταβληθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 και την τελευταία στις 31 Ιανουαρίου 2018 ενώ προβλέπονται απαλλαγές και εκπτώσεις για τους ιδιοκτήτες ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και την οικογενειακή τους κατάσταση (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κά) καθώς και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και του 2018 το υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει την απαλλαγή των ιδιοκτητών κατοικιών στα νησιά της Λέσβου και της Κω που επλήγησαν από τους σεισμούς υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποστεί ζημιές. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι επιστροφές από τον φόρο εισοδήματος που ενδεχομένως έχουν, συμψηφίζονται με το ποσό του ΕΝΦΙΑ με βάση την πρακτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια από το υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα οι ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον αμφισβητούν την πράξη προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ διατηρούν το δικαίωμά της ενδικοφανούς προσφυγής με αίτημα την επανεξέτασης της πράξης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. Η αίτηση όπως είναι γνωστό πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για φέτος θα γίνει όπως ακριβώς και πέρυσι.



Ετσι : 1) θα ισχύσει και φέτος η απαλλαγή των αγροτεμαχίων και των λοιπών εδαφικών εκτάσεων εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ο οποίος επιβάλλεται σε όσα φυσικά πρόσωπα έχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ) που ίσχυσε για τα έτη 2014 – 2016. 2) Για την απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α ή την έκπτωση από το ποσό του φόρου προβλέπονται τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια: Δικαιούχος απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι οι οικονομικά ασθενέστεροι φορολογούμενοι εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προυποθέσεις: α) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν υπερέβαινε τα 150 τετραγωνικά μέτρα. γ) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα. Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Σημειώνεται ότι οι πέντε καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής των πέντε δόσεων είναι η ακόλουθες: 29 Σεπτεμβρίου 2017

31 Οκτωβρίου 2017

30 Νοεμβρίου 2017

29 Δεκεμβρίου 2017

31 Ιανουαρίου 2018 iefimerida loading…

