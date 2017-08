Αύγουστος 27th, 2017 by Σταματίνα

Εκρηκτικές διαστάσεις φαίνεται να έχει πάρει το τελευταίο διάστημα το λαθρεμπόριο παράνομων και απαγορευμένων φυτοφαρμάκων, που εισάγονται στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, απειλώντας τόσο την υγεία εκατομμυρίων καταναλωτών όσο και το περιβάλλον.



Πρόσφατα στήθηκε επιχείρηση από την Ιντερπόλ σε 16 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ειδήσεις», η επιχείρηση είχε διάρκεια 10 ημερών, έγινε υπό πάσα μυστικότητα και ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου. Τα ευρήματα αυτής ήταν απόλυτα ενδεικτικά των διαστάσεων που έχει λάβει η διακίνηση και η χρήση παράνομων αγροχημικών και στη χώρα μας και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρότι όμως η επιχείρηση έληξε με την κατάσχεση 122 τόνων παράνομων παρασιτοκτόνων, στην Ελλάδα οι εντοπισμοί αυτών των σκευασμάτων συνεχίστηκαν. Όπως όλα δείχνουν, η χώρα μας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην είσοδο αυτών των επικίνδυνων ουσιών στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Από τους ελέγχους που έγιναν έχει διαπιστωθεί ότι η εισαγωγή αυτών των δηλητηριωδών ουσιών δεν γίνεται μόνο στις γειτονικές χώρες (Αλβανία, Τουρκία, Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία). Οι ευρωπαϊκές αρχές θεωρούν ότι η Ελλάδα αποτελεί κόμβο για τη διακίνηση των προϊόντων στην Ε.Ε.



Συγκεκριμένα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η εισαγωγή γίνεται από Ινδία, Ιορδανία και Κίνα. Τα πλοία προσεγγίζουν τα ελληνικά λιμάνια από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Στις χώρες αυτές έχουν δημιουργηθεί μονάδες παραγωγής φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν τοξικές ουσίες, οι οποίες είναι φυσικά επικίνδυνες.

