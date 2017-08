Αύγουστος 27th, 2017 by Σταματίνα

Xριστιανοδημοκράτες (CDU/CSU) και Σοσιαλδημοκράτες (SPD) καταγράφουν πτώση στα ποσοστά τους, μόλις 4 εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή των γερμανικών εκλογών.



Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Enmid, την οποία διεξήγαγε για λογαριασμό της εφημερίδας Bild στο διάστημα μεταξύ 17 και 23 Αυγούστου με το ερώτημα «Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε εάν γίνονταν αυτήν την Κυριακή οι εκλογές;» και μόλις 4 βδομάδες πριν τις τις εθνικές εκλογές της 24ης Σεπτεμβρίου, το 38% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα ψήφιζε την Χριστιανοδημοκρατική Ενωση (CDU/CSU) της Άνγκελα Μέρκελ, δηλαδή 1% λιγότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοσκόπηση, ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) το 23%, ποσοστό μειωμένο επίσης κατά 1%.



Απώλειες 1% καταγράφουν και οι Πράσινοι (Die Gruenen), αφού σήμερα θα τους ψήφιζε το 7%, έναντι 8%, που είχαν έως σήμερα. Από τα υπόλοιπα κόμματα μόνο το Φιλελεύθερο (FDP) και η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), αυξάνουν τα ποσοστά τους κατά μία μονάδα. Το FDP θα το ψήφιζε σήμερα το 9% των ερωτηθέντων (αντί του 8% της προηγούμενης δημοσκόπησης) και το AfD to 8% (αντί 7%). Σταθερό παραμένει το ποσοστό του κόμματος της γερμανικής Αριστεράς (Die Linke), το οποίο θα ψήφιζε το 9% των ψηφοφόρων ενώ σύμφωνα με τα ποσοστά αυτά την τρίτη θέση στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων καταλαμβάνουν το Φιλελεύθερο κόμμα FDP και η Αριστερά (Die Linke) με 9% και ακολουθούν το AfD με 8%, ενώ οι Πράσινοι καταλαμβάνουν την τελευταία θέση από τα μεγάλα κόμματα με 7%. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

