Αύγουστος 27th, 2017 by Σταματίνα

Την επιδότηση της αγοράς νέων Euro6 μοντέλων ξεκίνησαν κάποιοι κατασκευαστές αυτοκινήτου, προκειμένου να αποσυρθούν τα παλιά και ρυπογόνα οχήματα με diesel κινητήρες.



Το μέτρο αυτό ξεκίνησε μετά τη συμφωνία της γερμανικής κυβέρνησης με το VW Group, την BMW και τη Mercdes, η οποία αφορούσε την σταδιακή «εξαφάνιση» από το προσκήνιο των παλιών και ρυπογόνων diesel αυτοκινήτων. Με τη σειρά τους, τα τρία μεγάλα γερμανικά εργοστάσια της αυτοκίνησης ανακοίνωσαν τα ποσά που θα επιδοτήσουν αυτούς που θα επιλέξουν αντικαταστήσουν το παλιό τους πετρελαιοκίνητο όχημα (από Euro4 και πίσω) με ένα όχημα που θα «φοράει» Euro6 κινητήρες βενζίνης, diesel ή ηλεκτρικούς/υβριδικούς.



Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά μέχρι στιγμής μόνο την αγορά της Γερμανίας και τα ποσά που επιδοτούνται φτάνουν ακόμη και τα 11.760 ευρώ (για αγορές έως 31 Δεκεμβρίου). Σε ανάλογη κίνηση προχώρησε και η Ford, με το ποσόν στην αγορά της Αγγλίας να ορίζεται στις 2.000 λίρες (2.175 ευρώ). Μένει αυτό το μέτρο να φτάσει και στην Ελλάδα, όμως κάτι τέτοιο φαντάζει δύσκολο αυτήν τη στιγμή, καθώς συνεχίζεται η εισαγωγή αυτοκινήτων που έχουν κάνει πάμπολλα χιλιόμετρα. newsbeast loading…

