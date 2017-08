Αύγουστος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Είναι βασικό ένα λογότυπο ενός ΚΤΕΟ, να απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που έχουν οχήματα να μην είναι κάτι ιδιαίτερα αφαιρετικό, αλλά η συμβολική του να είναι κατανοητή, άμεση και να γίνεται αντιληπτή από κάθε άνθρωπο κάθε ηλικίας.



Η λέξη η ίδια που αποτελεί την ονομασία και πλέον το brand μας ως Ι.ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, έγινε προσπάθεια να συμβολοποιηθεί ως εξής: α) Να παραμείνει ευκρινή η λέξη αναγνωστικά και χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη σχεδιαστική παρεμβολή, να γίνει αντιληπτό για το τι πρόκειται! β) Ένας χώρος που εισέρχεται για έλεγχο ένα όχημα. Πέρα από τη λέξη ο προσδιορισμός επιτυγχάνεται με ένα σχέδιο ενός αυτοκινήτου το οποίο «προστατευμένο» στο έψιλον εισέρχεται σιγά σιγά στον διάδρομο ελέγχου που σχηματίζεται από τη βάση του γράμματος «Ε» και συνεχίζει στην εσωτερική καμπύλη του γράμματος «Ο». Πάνω από αυτό το σημείο είναι κυρίαρχο το στοιχείο της επιλογής V, και της επιτυχίας.



Συμβολικά αισθάνεται κάποιος τον ΕΠΙΤΥΧΗ έλεγχο και λαμβάνει ήδη από το λογότυπο μια προδιάθεση, ασφάλειας, επιτυχίας και γενικότερα σωστής διαδικασίας. Το μήνυμα είναι σαφές. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ το Ι.ΚΤΕΟ Γρεβενών, επιλέγεις ΣΩΣΤΟ ΕΛΕΓΧΟ. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για ένα ισχυρό λογότυπο, με σχεδιαστική προσαρμογή των γραμμάτων σε συμβολική αναγωγή εικόνας. Έχει ένα στοιβαρό οπτικό ερέθισμα που αποπνέει εμπιστοσύνη αλλά ταυτόχρονα ισορροπεί και μια καλλιτεχνική διάθεση με την οπτική «παρεμβολή» ενός V, το οποίο χαρίζει την ιδιαίτερη ένταση ώστε να κερδίσει σε ένα πεδίο το βλέμμα.

Η δημιουργική διαδικασία ήταν εξαίρετη ακριβώς όπως και η συνεργασία με τους ιδιοκτήτες του Ι.ΚΤΕΟ Γρεβενών. Ο επαγγελματισμός και η συνέπεια τους ήταν εξαρχής συνοδευμένη ήδη άμα τη αναθέση της σχεδιαστικής μας εργασίας. Αποτελεί χαρά και ισχυρό κίνητρο για εμάς να δημιουργούμε για τέτοιους ανθρώπους. Με εκτίμηση και δημιουργικούς χαιρετισμούς,

Στέλιος Παπαλαμπρόπουλος

Σχεδιαστής Οπτικής Επικοινωνίας

