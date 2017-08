Αύγουστος 26th, 2017 by Σταματίνα

Η φοροδιαφυγή και αυτό το καλοκαίρι είχε την τιμητική της στα μεγάλα ελληνικά νησιά που προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ωστόσο, ήταν αρκετοί και αυτοί που συμμορφώθηκαν και κινήθηκαν νόμιμα. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα beach bar restaurant της Μυκόνου που πέρασε τον έλεγχο των ανδρών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Δήλωνε φέτος τον Ιούλιο ΦΠΑ 1 εκατ.ευρώ το οποίο ήταν κατά 50% υψηλότερο σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2016 όταν είχε ξαναβρεθεί στο «μικροσκόπιο» των αρχών. Κατά τις πληροφορίες ο μηνιαίος τζίρος προσέγγισε το φετινό Ιούλιο τα 4 εκατ.ευρώ! Μάλιστα και οι 260 εργαζόμενοι ήταν δηλωμένοι και ασφαλισμένοι.



Τέσσερα ξενοδοχεία «έκρυβαν» 1 εκατ.ευρώ το μήνα Πριν από λίγες ημέρες οι εκτιμήσεις των κλιμακίων της ΑΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή σε 4 μεγάλα ξενοδοχεία σε Ρόδο (2 μονάδες), Κέρκυρα και Ηλεία οδήγησαν στην εκτίμηση ότι ο τζίρος που απέκρυψε το καθένα μόνο κατά το μήνα Ιούνιο ήταν πάνω από 1 εκατ.ευρώ. Οι εν λόγω μονάδες πιάστηκαν στη «φάκα» της ΑΑΔΕ χάρη στην έξυπνη μέθοδο του εφοριακού που παριστάνει τον πελάτη. Παράλληλα έγινε έρευνα στις πλατφόρμες Booking και Trivago, στα site των ξενοδοχείων. Η απόκλιση ανάμεσα στα εκτιμώμενα ακαθάριστα έσοδα και στα δηλωθέντα όπως αποτυπώθηκαν στις δηλώσεις ΦΠΑ τον Ιούλιο ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ κι έτσι τα ξενοδοχεία μπήκαν στο «μικροσκόπιο».



Λουκέτο σε κρεπερί Αλλά και σε μικρότερες επιχειρήσεις οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και αποδίδουν καρπούς: Στην Οία της Σαντορίνης οι αρχές επέβαλαν λουκέτο 48 ωρών σε εστιατόριο που δεν έκοβε αποδείξεις. Μάλιστα είχαν ελεγχθεί και οι σουίτες του ίδιου Ιδιοκτήτη στην περιοχή και είχε ήδη επιβληθεί πρόστιμο.

Στη Μύκονο επιβλήθηκε λουκέτο τεσσάρων ημερών σε εστιατόριο που είχε ελεγχθεί ξανά μέσα τον Αύγουστο. Ο ιδιοκτήτης ήταν ήδη υπότροπος για τη μη έκδοση αποδείξεων.

Στην Αφάντου της Ρόδου επιχειρηματίας που νοίκιαζε 500 ομπρέλες σε παραλία βρέθηκε να μην έχει κόψει ούτε μια απόδειξη. Οι ελεγκτές επέβαλαν λουκέτο 48 ωρών και ομπρέλες του αποσύρθηκαν από την παραλία.

Στη Νάξο επιβλήθηκε λουκέτο 48 ωρών σε ψαροταβέρνα που δεν είχε κόψει 116 αποδείξεις.

Λουκέτο 48 ωρών επιβλήθηκε, τέλος, σε κρεπερί στη Σκιάθο όπου παρατηρήθηκε το φαινόμενο ο καταστηματάρχης να έχει «πειράξει» την ταμειακή του μηχανή με ειδικό λογισμικό. Από τις 17 έως τις 22 Αυγούστου η κρεπερί δεν είχε κόψει 655 αποδείξεις! iefimerida loading…

