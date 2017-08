Αύγουστος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νέα διόδια έρχονται τον Σεπτέμβριο και στην Εγνατία Οδό και στις καθέτους της. Οι τέσσερις νέοι σταθμοί είναι έτοιμοι και το μόνο που απομένει είναι η τυπική έγκριση από τα συναρμόδια υπουργεία Υποδομών και Οικονομικών. Ωστόσο, άγνωστη παραμένει η τύχη των υπολοίπων έξι μετωπικών διοδίων που είχε προγραμματιστεί να λειτουργήσουν έως το τέλος του έτους, παρότι η λειτουργία τους είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για την παραχώρηση του οδικού άξονα. Στις αρχές Ιουνίου, υπό την πίεση των θεσμών, οι συναρμόδιοι υπουργοί Χρ. Σπίρτζης και Ευκλ. Τσακαλώτος καθόρισαν ένα νέο χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία των νέων διοδίων στην Εγνατία και τις καθέτους της. Σύμφωνα με αυτό, θα πρέπει να λειτουργήσουν: • Στις 31 Αυγούστου οι μετωπικοί σταθμοί Παμβώτιδας (77ο χλμ.), Μέστης (580ο χλμ.), Ιεροπηγής (62ο χλμ. κάθετου άξονα Ιεροπηγής – Κρυσταλλοπηγής) και Ευζώνων (70ό χλμ. κάθετου άξονα Χαλάστρας – Ευζώνων).

• Την 10η Οκτωβρίου οι σταθμοί Θεσσαλονίκης (322ο χλμ.), Ασπροβάλτας (396ο χλμ.), Καβάλας (476ο χλμ.) και Στρυμονικού (45ο χλμ. κάθετου άξονα Λαγκαδά – Προμαχώνα). • Την 1η Νοεμβρίου οι μετωπικοί σταθμοί Σιάτιστας (186ο χλμ.) και Αρδανίου (648ο χλμ.) και όλοι οι πλευρικοί σταθμοί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εγνατίας Α.Ε. Απόστολο Αντωνούδη, η εταιρεία είναι έτοιμη να λειτουργήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου την πρώτη ομάδα διοδίων. «Οι σταθμοί έχουν κατασκευαστεί και θα στελεχωθούν από την εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί η λειτουργία των διοδίων. Το μόνο που απομένει είναι η κοινή απόφαση των δύο συναρμόδιων υπουργείων», λέει στην «Κ». Οι νέοι σταθμοί στην Εγνατία θα «χρεώνουν» 2,40 ευρώ για τα Ι.Χ., όπως και οι υπόλοιποι (πλην Μαλγάρων, που χρεώνουν 1,20 ευρώ). Η συνέχεια όμως δεν είναι το ίδιο απλή. Οπως αναφέρει ο κ. Αντωνούδης: • Ο διαγωνισμός για τον σταθμό διοδίων Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε και αναμένεται η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή της σύμβασης. • Ο διαγωνισμός για τα διόδια Ασπροβάλτας ολοκληρώθηκε και εκκρεμεί η απόφαση χρηματοδότησης. • Ο διαγωνισμός για τα διόδια Καβάλας και Στρυμονικού δεν πραγματοποιήθηκε και επομένως είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί μέσα στο έτος. Επομένως πρέπει το υπ. Υποδομών να εγκρίνει τη χρηματοδότηση του 2018. • Τέλος, για τους σταθμούς σε Σιάτιστα και Αρδάνιο και τους πλευρικούς βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επομένως είναι αδύνατον να αδειοδοτηθούν και να δημοπρατηθούν μέσα στη χρονιά. «Ηταν γνωστό όταν υπογραφόταν η κοινή υπουργική απόφαση τον Ιούνιο ότι δύσκολα θα μπορούσε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζουμε ότι οι σταθμοί θα είναι έτοιμοι αρχές ή μέσα του 2018».

Να σημειωθεί ότι το υπ. Υποδομών προετοιμάζει τις προδιαγραφές για να αναθέσει μελέτη για την εγκατάσταση αναλογικού συστήματος διοδίων. Αυτό ίσως και να εξηγεί την έλλειψη σπουδής από πλευράς υπουργείου για τη δημιουργία των νέων σταθμών. Καθημερινή

