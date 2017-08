Αύγουστος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Ολυμπιακός έφτασε αγχωτικά στο 2Χ2 στη Σούπερ Λιγκ αφού νίκησε στο Περιστέρι την τυπικά γηπεδούχο Λαμία (Λαμία-Ολυμπιακός 0-1), αγωνιζόμενος με δέκα παίκτες από το 70′ λόγω αποβολής του Μίλιτς. Σκόρερ του μοναδικού τέρματος του αγώνα ήταν ο Φορτούνης από τη βούλα του πέναλτι.

Στο ματς που άνοιξε την αυλαία, η Ξάνθη πέρασε άνετα από τα Χανιά επί του Πλατανιά (Πλατανιάς – Ξάνθη 0-2), ενώ ο Παναιτωλικός αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Ατρόμητο (Παναιτωλικός – Ατρόμητος 2-2). Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στη 2η αγωνιστική της Super League: Παναιτωλικός-Ατρόμητος 2-2

(67΄ Χαντάκιας, 79΄ Μοράρ – 32΄ Ντιγκινί, 69΄ Ντάουντα) Πλατανιάς-Ξάνθη 0-2

(18΄ Μπρίτο, 25΄ Γέντρισεκ) Λαμία-Ολυμπιακός 0-1

(29′ πεν. Φορτούνης)



Κυριακή 27 Αυγούστου

19:15 ΠΑΟΚ-Κέρκυρα

19:15 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός

19:15 Πανιώνιος-Απόλλων Σμύρνης

21:30 ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΕΚ



Δευτέρα 28 Αυγούστου

21:30 Λάρισα-Αστέρας Τρίπολης



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)

Ολυμπιακός 6 -2αγ.

Ξάνθη 4 -2αγ.

ΑΕΚ 3

ΠΑΣ Γιάννινα 3

Πανιώνιος 3

Ατρόμητος 2 -2αγ.

Πλατανιάς 1 -2αγ.

Παναιτωλικός 1 -2αγ.

ΠΑΟΚ 1

Λαμία 1 -2αγ.

Λεβαδειακός 1

Απόλλων Σμύρνης 1

Αστέρας Τρίπολης 0

Κέρκυρα 0

Λάρισα 0

Παναθηναϊκός -1

* Από τον Παναθηναϊκό έχουν αφαιρεθεί 2 βαθμοί λόγω τιμωρίας. in

