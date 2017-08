Αύγουστος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Δ.Σ του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης « Ο ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ» συγχαίρει τους μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους ευχόμαστε καλές σπουδές και καλή πρόοδο.

Ο Σύλλογος μας όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος θα βραβεύσει τους επιτυχόντες μαθητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που έχουν καταγωγή απ’ την Περιφερειακή ενότητα Γρεβενών στον ετήσιο χορό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο της μικρής αποκριάς 10 Φεβρουαρίου 2018. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες μαθητές και οι γονείς τους να έρθουν σε επαφή με τον Σύλλογο για να τους συμπεριλάβουμε στην βράβευση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944685773. Για το Δ.Σ Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Λότσιος Αθανάσιος Μπουκαλης Δημήτριος

