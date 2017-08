Αύγουστος 26th, 2017 by Σταματίνα

Τους όρους που θα έπρεπε να θέσει η Γερμανία προς την Τουρκία όσον αφορά την ελευθερία των Γερμανών κρατούμενων, ανέφερε ο Μάρτιν Σουλτς.



«Πρέπει να ορίσουμε μια προθεσμία στον Τούρκο Πρόεδρο. Εάν ο κ. Ερντογάν δεν αφήσει αμέσως ελεύθερους τους Γερμανούς κρατούμενους η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις για την διεύρυνση της Τελωνειακής Ένωσης με την Τουρκία. Κάτι τέτοιο θα έπληττε σκληρά την χώρα, αλλά ο Πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν φαίνεται να καταλαβαίνει άλλη γλώσσα. Επίσης θα πρέπει να διακοπεί η ενταξιακή βοήθεια», είπε ο Μάρτιν Σουλτς, υποψήφιος καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας (SPD), σε συνέντευξή του στην εφημερίδα του Ντίσελντορφ «Rheinische Post». Σημειώνεται ότι ο -επίσης σοσιαλδημοκράτης- υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, είπε πρόσφατα σε συνέντευξή του ότι δεν βλέπει επί του παρόντος καμιά πιθανότητα να αφεθούν ελεύθεροι οι Γερμανοί πολίτες οι οποίοι κρατούνται στην Τουρκία, ενώ απέτρεψε ουσιαστικά του συμπολίτες του να ταξιδεύουν στη χώρα αυτή.



Οι σημερινές -τελεσιγραφικού χαρακτήρα- δηλώσεις του Μάρτιν Σούλτς έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από ανάλογες δηλώσεις Γερμανών πολιτικών για σκλήρυνση της στάσης απέναντι στη χώρα αυτή. «Η Τουρκία έχει κάθε συμφέρον να μην διακοπούν οι διαπραγματεύσεις για την Τελωνειακή Ένωση, αφού χάρη σε αυτές διευκολύνεται η πρόσβαση των τουρκικών επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές». Επομένως, «η γερμανική κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διακοπή τους ως μέσον πίεσης για την απελευθέρωσή τους», όπως σημειώνει η εφημερίδα του Αμβούργου «Die Zeit». iefimerida loading…

